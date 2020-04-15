Bolt собирается пережить кризис, но водители уже жалуются

"Выплаты Bolt запаздывали уже три недели назад. Должно прийти в понедельник, а поступило только в среду, и это было слышно со всей Европы. В последующие недели была та же проблема", — сказал Forte один из таксистов Bolt.

Он пожаловался также на то, что клиентская поддержка предприятия якобы почти перестала существовать. "В последний раз мне добавляли новую машину четыре дня. Также ответы на письма не приходят ни как водителю, ни как клиенту. Последнее письмо я отправил им три недели назад, и до сих пор не ответили", — сказал таксист.

Также на этой неделе водители, по его словам, получили сообщение, что выплаты задерживаются, как утверждается, из-за технического сбоя.

Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов признал задержку выплат, но только на этой неделе.

"Несмотря на то, что Bolt просил помощи у государства, мы планируем пережить кризис и выплаты водителям поступают так же, как всегда", — сказал пресс-секретарь.

Если какой-то платеж запоздал, то причиной этого, по его словам, является то обстоятельство, что во время государственных праздников в работе банков бывали задержки.

"Выплаты производятся в течение пары рабочих дней", — заверил он.

Пресс-секретарь также заверил, что в клиентской поддержке Bolt водители быстро получают ответы на свои вопросы.

Bolt хочет получить от государственного фонда Kredex либо 50 миллионов прямого кредита, либо 90-процентную гарантию на основную сумму для получения кредита в коммерческих банках. По утверждению предприятия, оборот его основного бизнеса снизился до 30%. В 2018 году при 80-миллионном обороте фирма получила 61 миллион ущерба. В таллиннском офисе предприятия работает 500 человек, работающих по найму водителей у предприятия нет.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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