Bolt снижает стоимость аренды самокатов в Таллинне и Пярну

В качестве нововведения упраздняется плата за разблокировку самоката. Стоимости минуты аренды в Таллинне составит 15 центов, в Пярну — 20 центов за первые 10 минут и 15 центов далее. Таким образом 10-минутная поездка, за которую можно проехать два-три километра, обойдется клиенту в Таллинне в 1,5 евро, а в Пярну — в 2 евро.

Кроме этого Bolt напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при передвижении. Следует принимать во внимание как ситуацию на дорогах, так и погодные условия, и, если есть возможность, воспользоваться шлемом.