07.10.2020, 14:50

Bolt, ресторан Leib и другие: определены победители Таллиннского конкурса предпринимателей


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Bolt, ресторан Leib и другие: определены победители Таллиннского конкурса предпринимателей
Pressifofo

Определены победители столичного конкурса предпринимателей в семи категориях: проект развития недвижимости, который оказал наиболее сильное влияние на предпринимательскую среду или развитие туризма, проект сотрудничества между предприятиями, блестящий стартап, деяние в области туризма, создатель рабочих мест, ответственный предприниматель и решение будущего.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, 2020 год преподнес всей области предпринимательства немало вызовов и поставил некоторые организации в весьма затруднительное положение. Тем более приятно видеть, как ограничения запустили творческое мышление и заставили предприятия искать новые решения. Я вижу, насколько таллиннские предприятия предприимчивы, прогрессивны, и готовы к сотрудничеству — при необходимости они находят ”умные” способы пережить тяжелые времена и обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу”, — отметил Рийсалу. Призовых мест удостоились весьма разные организации, среди которых представлены и опытные предприятия, и стартапы, и почтенные научные учреждения, и предприятия глобального масштаба.

Победители таллиннского предпринимательского конкурса этого года:

Девелоперский проект — 2020: дом Луриха, девелопер Mainor Ülemiste AS

Благодаря этому проекту в крупнейшем бизнес-городке Балтийских и Северных стран появился первый ”умный” жилой дом.

Дом Луриха состоит из 13-этажного жилого дома и 8-этажного офисного здания. Общая площадь постройки составляет 41 тысяча квадратных метров, общая стоимость строительных работ — 31 миллион евро. Проект отличается инновационными решениями — например, открывать окна и заказывать услуги можно даже при помощи подкожного микрочипа.

Проект сотрудничества — 2020: Global Virtual Solutions, основные партнеры проекта: Marketing Communication Alliance OÜ, SA Tallinna Kultuurikatel и Eventech OÜ

Это целостное и безопасное решение гибридных и виртуальных мероприятий, подготовленное в сотрудничестве нескольких предприятий.

Global Virtual Solutions — это уникальный способ объединить исполнителей и участников со всего мира в условиях, когда передвижение ограничено и прямой контакт запрещен. Проект предлагает виртуальному туристу целостную услугу от кибербезопасности до сетевой инженерии, позволяя создавать запоминающиеся и уникальные события, которые завораживают и выглядят вполне реалистично.

Блестящий стартап — 2020: SRINI OÜ

Srini OÜ является предприятием, которое сконцентрировано на разработке сложных решений программного обеспечения. Несмотря на свои скромные размеры, компания составляет серьезную конкуренцию крупным и признанным предприятиям. Концепция Srini OÜ заключается в создании прозрачной и свободной от бюрократии и руководства организации, которая позволяет выплачивать работникам достойную зарплату. 30% прибыли делится между всеми работниками, повышая, тем самым, в работниках чувство собственности.

Деяние в области туризма — 2020: музей и туристический центр Толстая Маргарита, автор: целевое учреждение Eesti Meremuuseum

Новая экспозиция Эстонского морского музея в Толстой Маргарите отличается интересной структурой и современными способами экспонирования.

Прошедшая реновацию историческая 500-летняя орудийная башня и ее вспомогательные здания составляют целостный музей и туристический центр, главным экспонатом которого является уникальный в мире 700-летний ког.

Внесенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО комплекс является уникальнейшим в Старом городе Таллинна сооружением.

Создатель рабочих мест — 2020: Bolt Technology OÜ

За год было создано порядка 200 рабочих мест в Таллинне и более 550 рабочих мест в других странах мира. Bolt является ведущей в Европе транспортной платформой, цель которой заключается в том, чтобы сделать городской транспорт более доступным, комфортным и ответственным. Bolt имеет свыше 30 миллионов пользователей из более чем 35 стран Европы и Африки. Bolt охватывает целый спектр услуг от райд-шеринга, проката электросамокатов и электровелосипедов до доставки еды и посылок.

В рамках экологической стратегии Green Plan все поездки Bolt являются углеродно-нейтральными, что позволяет внести вклад в уменьшение экологического следа. Коронакризис нанес серьезный удар и по предприятию Bolt, однако ни один работник по этой причине сокращен не был.

Ответственный предприниматель — 2020: Leib Restoran OÜ

Ресторан Leib специализируется на простой эстонской кухне. Рестораном заведуют два профессионала своего дела — шеф-повар Янно Лепик и сомелье Кристьян Пеяске, которые ежедневно вносят вклад и в развитие всего ресторанного сектора. Помимо основной деятельности они также поддерживают благотворительные проекты, такие как, например, SOS Lasteküla и SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu. Особого признания заслуживает запущенный Кристьяном Пеяске проект под названием Lapsed söönuks, который за три года собрал в поддержку ”Продуктового банка” 100 000 евро.

Решение будущего — 2020: металлические крыши с солнечными панелями, Roofit Solar Energy OÜ

Предприятие Roofit Solar Energy OÜ разработало производящие электричество монокристаллические солнечные элементы, интегрированные в традиционный кровельный материал. Эффективный и прочный экологичный кровельный материал является результатом материаловедения и инновации. Благодаря этой разработке солнечная энергия стала доступным выбором для многих. На предприятии работает 13 человек.

Кроме семи основных категорий, в День предпринимательства также были вручены спецпризы от Таллиннского технического университета, Таллиннского университета, Эстонской художественной академии и целевого учреждения ”Прикладные высшие школы Эстонии” за лучшие научно-прикладные разработки этого года.

Спецпризов за лучшие научно-прикладные работы удостоились:

  • Лучшая научная работа в Таллиннском техническом университете: катер-робот NYMO. Авторы — Хейго Мыльдер, Танель Ялакас, Индрек Роасто, Таави Мёллер.
  • Лучшая научная работа в Таллиннском университете: разработка рецепта сыворотки с витамином С. Авторы научной работы — Рандо Тувикене, Мари-Лийз Лейнус, Хейди Леэс.
  • Лучшая научная работа в Эстонской художественной академии: платформа услуг BioTa для создания в Таллинне благоприятной среды обитания как для человека, так и для других форм жизни. Автор научной работы — Трийн Юргенс.
  • Лучшая научная работа в прикладных высших школах Эстонии: проект электросети с напряжением в 6 кВ для построек на ул. Вескипости. Автор научной работы — Вайдо Соояэр.


Конкурс предпринимательства — это часть проводимого каждой осенью Таллиннского дня предпринимательства, который в этом году состоялся 6 октября. Цель дня предпринимательства заключается в том, чтобы отметить ценность и признать предпринимательство, подтолкнуть хорошие и смелые идеи к реализации, и предложить новым знаниям возможность расширить сеть контактов.

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