Bolt, ресторан Leib и другие: определены победители Таллиннского конкурса предпринимателей

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, 2020 год преподнес всей области предпринимательства немало вызовов и поставил некоторые организации в весьма затруднительное положение. Тем более приятно видеть, как ограничения запустили творческое мышление и заставили предприятия искать новые решения. Я вижу, насколько таллиннские предприятия предприимчивы, прогрессивны, и готовы к сотрудничеству — при необходимости они находят ”умные” способы пережить тяжелые времена и обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу”, — отметил Рийсалу. Призовых мест удостоились весьма разные организации, среди которых представлены и опытные предприятия, и стартапы, и почтенные научные учреждения, и предприятия глобального масштаба.

Победители таллиннского предпринимательского конкурса этого года:

Девелоперский проект — 2020: дом Луриха, девелопер Mainor Ülemiste AS

Благодаря этому проекту в крупнейшем бизнес-городке Балтийских и Северных стран появился первый ”умный” жилой дом.

Дом Луриха состоит из 13-этажного жилого дома и 8-этажного офисного здания. Общая площадь постройки составляет 41 тысяча квадратных метров, общая стоимость строительных работ — 31 миллион евро. Проект отличается инновационными решениями — например, открывать окна и заказывать услуги можно даже при помощи подкожного микрочипа.

Проект сотрудничества — 2020: Global Virtual Solutions, основные партнеры проекта: Marketing Communication Alliance OÜ, SA Tallinna Kultuurikatel и Eventech OÜ

Это целостное и безопасное решение гибридных и виртуальных мероприятий, подготовленное в сотрудничестве нескольких предприятий.

Global Virtual Solutions — это уникальный способ объединить исполнителей и участников со всего мира в условиях, когда передвижение ограничено и прямой контакт запрещен. Проект предлагает виртуальному туристу целостную услугу от кибербезопасности до сетевой инженерии, позволяя создавать запоминающиеся и уникальные события, которые завораживают и выглядят вполне реалистично.

Блестящий стартап — 2020: SRINI OÜ

Srini OÜ является предприятием, которое сконцентрировано на разработке сложных решений программного обеспечения. Несмотря на свои скромные размеры, компания составляет серьезную конкуренцию крупным и признанным предприятиям. Концепция Srini OÜ заключается в создании прозрачной и свободной от бюрократии и руководства организации, которая позволяет выплачивать работникам достойную зарплату. 30% прибыли делится между всеми работниками, повышая, тем самым, в работниках чувство собственности.