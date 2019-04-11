Bolt расширяет свою сферу деятельности: теперь такси можно вызвать и в Швеции

По словам операционного директора Bolt в Швеции Нилса Вейкмарка преимуществом компании является локализация услуги на местном рынке. ”Как европейское предприятие Bolt хорошо понимает потребность людей в быстрой и удобной транспортной услуге. Конкуренция в области развития городского транспорта, безусловно, будет иметь позитивное влияние — я верю, что мы сможем предложить лучшую транспортную платформу в Стокгольме как клиентам, так и водителям”, — говорит он.

В апреле Bolt вышел на рынок Мадрида с электрическими самокатами. Предприятие недавно сообщило о том, что будет предлагать доставку еды в Таллинне, Хельсинки и Йоханнесбурге.

Bolt является ведущей транспортной платформой в Европе, основная цель которой сделать передвижение в городах проще, быстрее и безопаснее. Предприятие, которое было основано в 2013 году, на сегодняшний день оперирует в 30 странах, у приложения 25 миллионов пользователей.