Bolt просит у государства помощи в получении кредита на 50 млн евро

Из-за коронакризиса оборот основного коммерческого направления компании Bolt упал на 85%, в связи с чем фирма просит у государства помощи в получении кредита на 50 млн евро.
По словам представителя Bolt Яана Лашманова, они обратились к правительству с просьбой пересмотреть меры по оказанию помощи предприятиям, чтобы те покрывали нужды Bolt и других похожих на него предприятий.
Лашманов отметил, что сектор стартапов требует иного подхода. Например, Франция выделила стартапам 4 млрд евро, Германия обещала выделить 2 млрд. В пакет входят, в основном, государственные гарантии по кредитам, но и прямые пособия и инвестиции.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена COVID-19
Найдено слабое место у коронавируса
Высокой смертности от коронавируса в Италии найдено объяснение
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса