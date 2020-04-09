Bolt просит у государства помощи в получении кредита на 50 млн евро

По словам представителя Bolt Яана Лашманова, они обратились к правительству с просьбой пересмотреть меры по оказанию помощи предприятиям, чтобы те покрывали нужды Bolt и других похожих на него предприятий.

Лашманов отметил, что сектор стартапов требует иного подхода. Например, Франция выделила стартапам 4 млрд евро, Германия обещала выделить 2 млрд. В пакет входят, в основном, государственные гарантии по кредитам, но и прямые пособия и инвестиции.

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