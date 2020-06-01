Bolt просила помощи у государства, но так и не получила. Правительство не хочет видеть в Эстонии штаб-квартиры ИТ-предприятий?

Виллиг рассказал, что фирма планировала привлечь деньги еще в январе, чтобы инвестировать в службу доставки и самокаты, но с приходом коронакризиса стало ясно, что деньги нужны и для восстановления основного бизнеса.

"Мы обратились и к правительству, но поняли, что их интересовала поддержка технологического сектора и быстро растущих предприятий в подобной мере", — объяснил Виллиг.

"Мы как раз обратились [к государству], чтобы понять, какого мнения они придерживаются. Считают ли они важным, чтобы технологический сектор был во владении эстонского капитала и положительно влиял на экономику Эстонии, или же в кризисное время нам придется продать доли в своем растущем быстрее всего предприятии? Мы поняли, что государство не разделяет наши позиции и другого не осталось — мы продолжили свой первоначальный план", — констатировал основатель Bolt.

100 миллионов инвестировала в Bolt фирма управлениями инвестициями Naya Capital, у которой до сих пор была доля в пару процентов и которая действует преимущественно в Лондоне и по данным коммерческого регистра зарегистрирована на Каймановых островах. Впервые Naya инвестировала в предприятие в июне прошлого года.

Bolt решила отдать предпочтение уже знакомому инвестору. Виллиг отметил, что если бы не кризис, условия и цена сделки были бы лучше, но рынок оказал серьезное влияние.

Даже после сделки около 40% фирмы по-прежнему принадлежит трем основателям, братьям Маркусу и Мартину Виллигам и Оливеру Лейсалу. Процент инвестора овсе еще остается однозначной цифрой, а в управлении предприятием ничего не изменится, заверил Маркус Виллиг.

Сделка увеличила стоимость предприятия с прежнего миллиарда до 1,7 миллиарда евро, что делает из Bolt с большим отрывом самое дорогое предприятие Эстонии. На втором месте находится Tallink — его стоимость в три раза меньше, отметил Виллиг.

В первом квартале оборот Bolt составил 80 млн евро, что было 100% ростом по сравнению с прошлым годом. "Все поменялось буквально за ночь так, что 80% оборота обвалилось, сложно до сих пор и для восстановления еще долго", — сказал Виллиг.