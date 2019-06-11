Bolt продолжает расширяться: теперь вызвать такси через эстонское приложение можно и в Лондоне

Эстонская транспортная платформа Bolt (экс-Taxify) начала работу в Лондоне. Платформа будет обслуживать весь район Большого Лондона — машину можно будет заказать из аэропортов Гатвик, Хитроу, Лутон и Станстед. В районе Большого Лондона постоянно проживает около 9 миллионов человек, а посещают в качестве туриста 30 миллионов человек в год.
По словам основателя Bolt Маркуса Виллига начало работы Bolt в Лондоне означает, что впервые в европейской столице с большими транспортными объемами у Uber появится серьезный конкурент. В свою очередь, это является хорошей новостью для водителей, у которых до сих пор был небольшой выбор. ”На сегодняшний день мы оперируем в тридцати городах мира и видим, как оживление конкуренции влечет за собой снижение цен для клиентов и лучшее обслуживание для водителей”, — сказал он.
В Лондоне в приложении Bolt будет встроена кнопка паники, которая будет способствовать большей безопасности как водителя, так и пассажира. Нажатие на кнопку соединит с полицией и отправит сообщение в круглосуточную службу поддержки. ”В Лондоне безопасность играет большую роль, соответственно существуют ожидания регулирующих органов. Поскольку конкуренты до сих пор не обращали на это большого внимания, то требования ужесточились”, — говорит Виллиг.
На данный момент Bolt не будет предлагать в Лондоне услугу электрических самокатов, которая действует в Париже и Мадриде. Bolt является ведущей транспортной платформой в Европе, основная цель которой сделать передвижение в городах более быстрым, простым и удобным. Технологическое предприятие, которое было основано в 2013 году, на сегодняшний день оперирует в 30 странах.
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