Bolt продолжает расширяться: теперь вызвать такси через эстонское приложение можно и в Лондоне

По словам основателя Bolt Маркуса Виллига начало работы Bolt в Лондоне означает, что впервые в европейской столице с большими транспортными объемами у Uber появится серьезный конкурент. В свою очередь, это является хорошей новостью для водителей, у которых до сих пор был небольшой выбор. ”На сегодняшний день мы оперируем в тридцати городах мира и видим, как оживление конкуренции влечет за собой снижение цен для клиентов и лучшее обслуживание для водителей”, — сказал он.

В Лондоне в приложении Bolt будет встроена кнопка паники, которая будет способствовать большей безопасности как водителя, так и пассажира. Нажатие на кнопку соединит с полицией и отправит сообщение в круглосуточную службу поддержки. ”В Лондоне безопасность играет большую роль, соответственно существуют ожидания регулирующих органов. Поскольку конкуренты до сих пор не обращали на это большого внимания, то требования ужесточились”, — говорит Виллиг.