Bolt получит от ЕИБ десятки миллионов на развитие

Компания инвестирует эти средства в усиление безопасности, надежности и устойчивости сервиса такси, а также в развитие новых продуктов, таких как аренда электросамокатов, каршеринг и доставка еды. Договор заключен в рамках Европейского Фонда Стратегических Инвестиций (EFSI), или ”Плана инвестиций в инфраструктуру ЕС”.

"Bolt — хороший пример европейского превосходства в технологиях и инновациях. Компания никогда не стоит на месте, и мы рады поддержать ее в стремлении улучшить свои сервисы и занять новые ниши", — прокомментировал сотрудничество с Bolt вице-президент Европейского инвестиционного банка Александр Стубб.