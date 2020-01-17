Bolt получит от ЕИБ десятки миллионов на развитие

Европейский инвестиционный банк предоставил эстонской транспортной платформе Bolt венчурный займ в размере 50 млн евро для ускорения R&D и развития новых продуктов, передает пресс-служба компании.
Компания инвестирует эти средства в усиление безопасности, надежности и устойчивости сервиса такси, а также в развитие новых продуктов, таких как аренда электросамокатов, каршеринг и доставка еды. Договор заключен в рамках Европейского Фонда Стратегических Инвестиций (EFSI), или ”Плана инвестиций в инфраструктуру ЕС”.
"Bolt — хороший пример европейского превосходства в технологиях и инновациях. Компания никогда не стоит на месте, и мы рады поддержать ее в стремлении улучшить свои сервисы и занять новые ниши", — прокомментировал сотрудничество с Bolt вице-президент Европейского инвестиционного банка Александр Стубб.
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