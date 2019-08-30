Bolt планирует привлечь 200 новых специалистов

Согласно консолидированному годовому отчету оборот предприятия в 2018 году вырос с 21,1 миллионов евро до 79,7 миллионов евро. Стратегические инвестиции в развитие повлекли за собой убытки в 61 миллион евро, что соответствует бизнес-плану и ожиданиям владельцев.
По словам основателя Bolt и исполнительного директора Маркуса Виллига, данные результаты были вполне ожидаемы. ”Прошлый год характеризуется агрессивным наращиванием коммерческих объемов — Bolt является самым быстрорастущим предприятием в своей области и одним из самых быстрорастущих предприятий в Европе. В прошлом году мы запустили услугу в более чем 50 новых городах и вышли на рынок с услугой электрических самокатов. Несмотря на рост мы остались в прибыли на рынках, где мы уже успели прочно закрепиться”, — сказал Виллиг. Доход от продаж в Эстонии вырос более, чем в два раза — с 1,7 миллионов евро до 3,7 миллионов евро.
В мае 2018 года Bolt объявил о круге инвестиций в размере 175 миллионов долларов, в котором ведущим инвестором стала немецкая компания Daimler. Благодаря сделке стоимость предприятия выросла до миллиарда долларов.
„С помощью инвестиций мы продолжили расширяться. Для дальнейшего роста мы продолжим привлечение капитала от инвесторов на подходящих условиях”, — добавил Виллиг. Основной фокус расширения предприятия направлен на европейские города и Африку. Также компания занимается развитием услуги электрических самокатов и доставкой еды.
В прошлом году в Bolt работали 771 сотрудников, из которых 267 находятся в Эстонии. В этом году планируется привлечь 200 новых специалистов высшего уровня, чтобы продолжить технологическое и географическое развитие платформы. Bolt предлагает услуги райдшеринга в более 30 странах и 100 городах по всему миру. Кроме этого, услугу аренды самокатов и доставки еды.
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