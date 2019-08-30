Bolt планирует привлечь 200 новых специалистов

По словам основателя Bolt и исполнительного директора Маркуса Виллига, данные результаты были вполне ожидаемы. ”Прошлый год характеризуется агрессивным наращиванием коммерческих объемов — Bolt является самым быстрорастущим предприятием в своей области и одним из самых быстрорастущих предприятий в Европе. В прошлом году мы запустили услугу в более чем 50 новых городах и вышли на рынок с услугой электрических самокатов. Несмотря на рост мы остались в прибыли на рынках, где мы уже успели прочно закрепиться”, — сказал Виллиг. Доход от продаж в Эстонии вырос более, чем в два раза — с 1,7 миллионов евро до 3,7 миллионов евро.

В мае 2018 года Bolt объявил о круге инвестиций в размере 175 миллионов долларов, в котором ведущим инвестором стала немецкая компания Daimler. Благодаря сделке стоимость предприятия выросла до миллиарда долларов.