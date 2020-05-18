Bolt отказывается от своего ходатайства о помощи у государства

Напомним, что начале мая Bolt в связи с экономическим кризисом направила правительству письмо с просьбой оказать помощь в виде кредита на сумму 50 млн евро.

На прошлой неделе новый министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сием прислал предприятию официальный ответ, в котором посоветовал обратиться к частным инвесторам и перечислил варианты государственной помощи. В частности, Сием рекомендовал Bolt прибегнуть к поручительству Kredex в размере 800 000 евро. Таким образом министр порекомендовал фирме, в которой трудятся полтысячи человек, прибегнуть к мере, разработанной для поддержки малых предприятий. Кроме того, возникают трудности с интерпретацией, какие предприятия попадают под категорию ”испытывающие трудности”, а какие нет.

Виллинг называет трактовку Kredex слишком суровой и отмечает, что в итоге все зависело бы от политиков, поскольку вопросы поручительства решают они. К тому же, по его словам предлагать Bolt (которая оценивается в более чем миллиард евро) 800 000 евро, это все равно, что предлагать 800 000 евро Tallink. Таким образом, предприятие решило отказаться от своего ходатайства о помощи.

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