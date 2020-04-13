Bolt не получит кредит от государства? Хельме: они не отвечают критериям, тема закрыта

"Правительство сказало, что мы не дадим исчезнуть стратегическим и важным для Эстонской экономики предприятиям. При необходимости, поддержим кроме мер Kredex еще и напрямую. Однако тут надо понимать, что у нас есть объективные критерии, которым стоит следовать", 0 написал Хельме в соцсетях.

По его словам, под критерии попадают предприятия, которые создают большое количество рабочих мест, а также значительный объем добавленной стоимости и экспорта, платят налоги на крупную сумму. Также это предприятия, деятельность которых каким-то образом важна с точки зрения общества, например транспорт, энергия, связь или пищевое производство.

"Зарегистрированное в Латвии без основного капитала и платящее мало налогов приложение экономики совместного потребления с высоким уровнем задолженности не отвечает ни одним критериям. По-моему, тема закрыта", — отрезал Хельме.

По словам представителя Bolt Яана Лашманова, они обратились к правительству с просьбой пересмотреть меры по оказанию помощи предприятиям, чтобы те покрывали нужды Bolt и других похожих на него предприятий.

Лашманов отметил, что сектор стартапов требует иного подхода. Например, Франция выделила стартапам 4 млрд евро, Германия обещала выделить 2 млрд. В пакет входят, в основном, государственные гарантии по кредитам, но и прямые пособия и инвестиции.

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