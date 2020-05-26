Bolt нашел деньги, чтобы пережить кризис. Стоимость фирмы возросла до рекордных 1,7 млрд евро(2)
Отказавшееся от помощи государства предприятие получило от британского инвестора 100 миллионов евро, пишет Ärileht.
Отказавшееся от помощи государства предприятие получило от британского инвестора 100 миллионов евро, пишет Ärileht.
Еще недавно основанная братьями Маркусом и Мартином Виллигами таксоплатформа боролась с вызванными кризисом проблемами. Оборот действующего в нескольких десятках стран предприятия уменьшился на 80%. Теперь сообщили о денежном вливании в 100 миллионов евро. Это увеличивает стоимость предприятия с прежнего миллиарда до 1,7 миллиарда евро, что делает из Bolt с большим отрывом самое дорогое предприятие Эстонии.
100 миллионов инвестирует в Bolt фирма управлениями инвестициями Naya Capital, у которой до сих пор была доля в пару процентов и которая действует преимущественно в Лондоне и по данным коммерческого регистра зарегистрирована на Каймановых островах. Впервые Naya инвестировала в предприятие в июне прошлого года.
Руководитель Bolt Маркус Виллиг сказал Ärileht, что привлеченные деньги дают инвестору "однозначный процент" доли и контрольный пакет уверенно остается в руках основателей Bolt: примерно 40% фирмы и после свежей сделки принадлежит трем основателям, братьям Виллигам и Оливеру Лейсалу.
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