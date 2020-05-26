Bolt нашел деньги, чтобы пережить кризис. Стоимость фирмы возросла до рекордных 1,7 млрд евро

Еще недавно основанная братьями Маркусом и Мартином Виллигами таксоплатформа боролась с вызванными кризисом проблемами. Оборот действующего в нескольких десятках стран предприятия уменьшился на 80%. Теперь сообщили о денежном вливании в 100 миллионов евро. Это увеличивает стоимость предприятия с прежнего миллиарда до 1,7 миллиарда евро, что делает из Bolt с большим отрывом самое дорогое предприятие Эстонии.

100 миллионов инвестирует в Bolt фирма управлениями инвестициями Naya Capital, у которой до сих пор была доля в пару процентов и которая действует преимущественно в Лондоне и по данным коммерческого регистра зарегистрирована на Каймановых островах. Впервые Naya инвестировала в предприятие в июне прошлого года.

Руководитель Bolt Маркус Виллиг сказал Ärileht, что привлеченные деньги дают инвестору "однозначный процент" доли и контрольный пакет уверенно остается в руках основателей Bolt: примерно 40% фирмы и после свежей сделки принадлежит трем основателям, братьям Виллигам и Оливеру Лейсалу.

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