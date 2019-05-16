Bolt начинает свою деятельность в Тунисе

Руководитель операциями Bolt в Тунисе Якоб Аппел считает, что одним из преимуществ Bolt является простое внедрение услуги на новом рынке. ”Безусловно Bolt даст многое для развития транспорта в нашем городе и сделает передвижение по городу более удобным. Я приглашаю всех жителей Эстонии в нашу столицу. Этот город с длинной и интересной историей, богатой культурой и кухней. Я очень горд, что теперь все эстонские туристы могут заказать машину через приложение Bolt в нашей столице”, — говорит Аппель.

Bolt является ведущей транспортной платформой в Европе, основная цель которой сделать передвижение в городах более быстрым, простым и удобным. Технологическое предприятие, которое было основано в 2013 году, на сегодняшний день оперирует в 30 странах, им пользуются 25 миллионов человек.