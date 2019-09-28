Bolt доставляет в Таллинне еду по-прежнему за смешные деньги. Надолго ли?

Bolt начал доставлять в Таллинне еду домой из ресторанов в прошлом месяце, ранее из крупных игроков на этом рынке действовали Tellitoit и Wolt. Почти месяц еда доставлялась в пределах центральной части города задаром, теперь введена небольшая плата.

"Это позволит нам платить курьерам мотивирующую зарплату и гарантировать заказчикам как можно более быструю и качественную услугу", - сказала специалист по коммуникациям компании Bolt Карин Касе порталу Kasulik.

В радиусе пары километров от точки общепита заказ через приложение Bolt Food стоит примерно от 20 центов до евро. Заказывая еду через приложение Wolt клиенту придется заплатить в разы дороже.

"Держим стоимость доставки низкой намеренно, чтобы побольше клиентов могли опробовать услугу Bolt Food, - пояснила Касе. - Для этого мы недавно расширили в Таллинне территорию доставки почти в два раза - теперь через наше приложение еду можно заказать также в Нымме, Ыйсмяэ, Рокка-аль-Маре и Пеэтри.