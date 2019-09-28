Bolt доставляет в Таллинне еду по-прежнему за смешные деньги. Надолго ли?

На столичном рынке доставки пищи идует жесткая борьба. Недавно в нее включилась компания Bolt, которая некоторое время привозила жителям еду домой бесплатно. Теперь добавилась плата за услугу, хотя всё равно эта цена значительно ниже, чем у конкурентов.
Bolt начал доставлять в Таллинне еду домой из ресторанов в прошлом месяце, ранее из крупных игроков на этом рынке действовали Tellitoit и Wolt. Почти месяц еда доставлялась в пределах центральной части города задаром, теперь введена небольшая плата.
"Это позволит нам платить курьерам мотивирующую зарплату и гарантировать заказчикам как можно более быструю и качественную услугу", - сказала специалист по коммуникациям компании Bolt Карин Касе порталу Kasulik.
В радиусе пары километров от точки общепита заказ через приложение Bolt Food стоит примерно от 20 центов до евро. Заказывая еду через приложение Wolt клиенту придется заплатить в разы дороже.
"Держим стоимость доставки низкой намеренно, чтобы побольше клиентов могли опробовать услугу Bolt Food, - пояснила Касе. - Для этого мы недавно расширили в Таллинне территорию доставки почти в два раза - теперь через наше приложение еду можно заказать также в Нымме, Ыйсмяэ, Рокка-аль-Маре и Пеэтри.
Когда и в какой степени Bolt повысит стоимость своей услуги Касе говорить не пожелала. "Так как мы только тестируем услугу на таллиннском рынке, я не могу заранее сказать о наших дальнейших шагах и окончательной цене. За месяц работы в Таллинне мы многому научились, например, более эффективно организовывать работу, что позволяет курьерам выполнить больше заказов и больше в итоге заработать".
Директор Wolt Eesti Лийс Ристал сказала, что последние корректировки в цены они внесли в январе, и планов менять в что-то в ближайшее время нет.
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