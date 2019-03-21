Bolt будет предлагать в Эстонии услугу доставки еды

”Мы работаем в Bolt мудро и эффективно во имя того, чтобы предложить клиентам услуги на самом высоком уровне. В случае транспортных услуг это означает, что наши водители платят меньшую посредническую плату и пассажиры дешевле передвигаются до места назначения. Это способствует нашему быстрому росту на фоне конкурентов”, — говорит основатель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг.

Среди первых городов, где появится новая услуга доставки еды, будут — Таллинн, Хельсинки и Кейптаун в Южной Африке. ”Мы думаем, что у услуги доставки еды на дом есть большой потенциал. Мы обладаем опытом, технологиями, сетью водителей и миллионов пользователей в Европе и Африке. Мы сможем использовать свой опыт для того, чтобы предложить именно такую услугу доставки еды, какую хотят видеть клиенты”, — говорит он.

Недавно предприятие поменяло название с Taxify на Bolt. Новое название отражает широкие амбиции компании на рынке транспортных услуг. На сегодняшний день на платформе Bolt можно воспользоваться автомобилями, мотоциклами и самокатами для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. У Bolt сегодня 25 миллионов пользователей в 30 странах.