Bolt будет использовать платежное решение Apple Pay

Начиная с этой недели Bolt предлагает клиентам удобный и быстрый способ оплаты услуг через систему Apple Pay. При помощи Apple Pay можно оплатить поездки, совершенные как на автомобиле, так и на самокате. Система мобильных платежей Apple Pay автоматически появится в обновленной версии приложения Bolt.
„Мы хотим, чтобы у наших клиентов осталось наилучшее впечатление от поездки. Удобный способ оплаты является важной частью этого. Внедрение Apple Pay сделает оплату услуг еще более быстрой и безопасной для клиента”, — говорит руководитель по торговой деятельности Bolt Мартти Ильвес. Кроме Эстонии через систему Apple Pay можно оплатить услуги Bolt и в других странах Европы, где работает Bolt.
Безопасность и приватность находятся для Apple Pay первом месте. Если использовать кредитные или дебетовые карты вместе с Apple Pay, то фактические номера карт не будут храниться ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого номер учетной записи устройства присваивается, шифруется и надежно хранится в элементе безопасности на вашем устройстве. Каждая транзакция авторизуется одноразовым уникальным динамическим кодом безопасности.
Apple Pay позволяет связать банковскую карту с вашим iPhone, это платежное решение доступно для клиентов Visa и Mastercard. В настоящее время платежи Apple Pay в Эстонии поддерживаются онлайн-банками Monese, Revolut и N26.
Apple Pay легко настроить, пользователи продолжат получать все бонусы по кредитным и дебетовым картам. Каждая покупка, которую вы совершаете с помощью Apple Pay, мгновенно авторизируется с помощью Face ID, Biometric Touch ID или пароля вашего устройства.
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