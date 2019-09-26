Bolt будет использовать платежное решение Apple Pay

„Мы хотим, чтобы у наших клиентов осталось наилучшее впечатление от поездки. Удобный способ оплаты является важной частью этого. Внедрение Apple Pay сделает оплату услуг еще более быстрой и безопасной для клиента”, — говорит руководитель по торговой деятельности Bolt Мартти Ильвес. Кроме Эстонии через систему Apple Pay можно оплатить услуги Bolt и в других странах Европы, где работает Bolt.

Безопасность и приватность находятся для Apple Pay первом месте. Если использовать кредитные или дебетовые карты вместе с Apple Pay, то фактические номера карт не будут храниться ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого номер учетной записи устройства присваивается, шифруется и надежно хранится в элементе безопасности на вашем устройстве. Каждая транзакция авторизуется одноразовым уникальным динамическим кодом безопасности.