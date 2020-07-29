Большой обзор зарплат | 100 000 евро в год! Эстонские госчиновники богаче политиков
Глядя на декларации о доходах, создается впечатление, что чиновники в эстонском государства важнее, чем политики.
Глядя на декларации о доходах, создается впечатление, что чиновники в эстонском государства важнее, чем политики.
Недавно небольшой скандал вызвало сообщение, что новый руководитель создаваемого при Министерстве культуры Департамента по делам образования и молодежи будет получать зарплату в размере 6900 евро в месяц. По мнению многих, это слишком много. Но годовая зарплата в 82 800 никакой не рекорд, многие чиновники зарабатывают намного больше.
Во главе списка получающих наивысшую зарплату от налогоплательщиков — руководители госпредприятий. Как обычно, на вершине — представители Eesti Energia Ааво Кярмас и Хандо Суттер; да и Райне Пайо нет причин быть недовольным своими доходами. Ниже в списке местечко нашлось и некоторым другим работникам энергетического концерна.
Политиком с самым высокими доходами является президент ЭР Керсти Кальюлайд. Правда, источником значительной часть ее доходов является Европейская контрольная палата, где она трудилась до избрания на пост президента. Прошлая работа еврочиновником приносит доход даже спустя несколько лет после ухода с должности, причем даже больший, чем ежедневная работа президентом Эстонии.
Полный список — в конце статьи.
Далее идут руководители Банка Эстонии, чей доход как работников общественного сектора — как из другого мира. Но это и не удивительно, потому что в широком смысле Банк Эстонии — часть структуры Европейского центрального банка.
Для Эстонии гигантскими можно назвать доходы директора Больничной кассы Райна Лаане, он зарабатывает наполовину больше, чем премьер-министр Юри Ратас. Нет причин жаловаться и членам правления Больничной кассы Карлу-Хенрику Петерсону и Пилле Банхард.
Очень хорошо зарабатывает Игнар Фьюк, который на посту главы столичного Департамента городского планирования получает тоже наполовину больше Ратаса. Гендиректор Департамента статистики Март Мяги получил от фирмы Telema AS в виде дивидендов столько же, сколько и виде зарплаты в своем департаменте.
Нельзя сетовать на доходы и руководителям больниц, которые зарабатывают гораздо больше, чем, к примеру, министр социальных дел Танель Кийк.
Только после длинного ряда чиновников и руководителей ведомств мы видим в списке первого политика, получающего свой доход и от эстонского государства — на сей раз это Виктор Васильев. Правда, доход в 126 196 евро в прошлом году был немного меньше, чем годом ранее. А зарплата члена Рийгикогу для него — лишь меньшая часть заработка, большую часть он получил в сфере предпринимательства.
Из политиков за Васильевым следует министр юстиции Райво Аэг, имевший в 2019 году самый высоких доход из членов правительства. Как бывший гендиректор КаПо он получает помимо зарплаты довольно приличную специальную пенсию.
Спецпенсия является большим подспорьем и для бывших командующих Силами обороны Антса Лаанеотса и Йоханнеса Керта, которые также являются и членами парламента от Партии реформ. В Рийгикогу есть и другие "спецпенсионеры".
Имеющее очень высокие доходы чиновничество представлено в списке не только министрами центрального правительства. Неплохо живут и таллиннские чиновники, например, начальник Департамента предпринимательства Кайри Вахер, которая зарабатывает больше, чем мэр столицы Михаил Кылварт. Ее материальное благополучие крепнет и за счет многих городских учреждений, членом совета которых она является.
Вторым из депутатов Рийгикогу по величине доходов является Михаил Лотман.
А среди министров на втором месте стоит глава Минэкономики Таави Аас. В его совокупный доход за прошлый год вошла и компенсация, полученная при уходе с поста столичного мэра (16 000 евро). Буду министром, он оставался членом совета Таллиннского телевидения и Ида-Таллиннской центральной больницы.
Председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик тоже входит в советы ряда столичных учреждений. Терик заработал в 2019 году больше, чем находящийся с ним по зарплате на том же уровне градоначальник Кылварт.
Бывший вице-мэр Таллинна, нынешний председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер также неплохо зарабатывает и входит в совет некоторых городских учреждений. Депутат парламента Марк Юргенсон часть своего дохода получает в совете Таллиннской зубной поликлиники (Tallinna Hambapolikliiniku SA).
Хорошо зарабатывают в Эстонии судьи Государственного суда. Первый среди них — Пеэтер Ерофеев. За ним идут ставший в прошлом году судьей, а ранее работавший адвокатом Калев Сааре, вышедший в 2019 году на пенсию Яак Луйк, председатель административной коллегии Иво Пилвинг и Хенн Йыкс.
Далее мы видим в списке мэра Таллинна Михаила Кылварта. Помимо должности мэра он занимает место в советах многих городских предприятий и целевых учреждений. Затем идет его коллега по горуправе Калле Кландорф. В список входит и начальник Муниципальной полиции Айвар Тоомпере.
Депутат парламента Эрки Сависаар является также членом совета Таллиннского центра вторичного использования отходов (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS), он также получил дивиденды от своей фирмы. Следом — его коллега по центристской фракции Рийгикогу Тармо Тамм.
Чуть ниже — Сийм Кийслер из "Отечества". Центрист Калев Калло зарабатывает как в совете Банка Эстонии, так и в совете Таллиннского транспорта (Tallinna Linnatranspordi AS).
Следующей идет Мооника Парксепп (ранее известная под фамилией Батракова), советник Таави Ааса и член советов пары городских предприятий. Ее ежемесячный доход в прошлом году составлял почти 7000 евро.
И только после длинного ряда чиновников, директоров больниц и политиков мы видим в списке главу правительства Юри Ратаса, который в 2019 году получал в среднем 5900 в месяц.
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