БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Смотрите, сколько стоят свежие продукты на рынках Эстонии

Цены на молодой картофель, капусту и морковь падают уже несколько недель подряд. Стоимость килограмма лисичек тоже стала приемлемой. Время приготовить подливу?
Цены на молодой картофель, капусту и морковь падают уже несколько недель подряд. Стоимость килограмма лисичек тоже стала приемлемой. Время приготовить подливу?
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