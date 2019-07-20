БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Смотрите, сколько стоят свежие продукты на рынках Эстонии

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Цены на молодой картофель, капусту и морковь падают уже несколько недель подряд. Стоимость килограмма лисичек тоже стала приемлемой. Время приготовить подливу?