20.07.2019, 10:11

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Смотрите, сколько стоят свежие продукты на рынках Эстонии

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rus.delfi.ee
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БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Смотрите, сколько стоят свежие продукты на рынках Эстонии
Foto: Sven Arbet

Цены на молодой картофель, капусту и морковь падают уже несколько недель подряд. Стоимость килограмма лисичек тоже стала приемлемой. Время приготовить подливу?

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