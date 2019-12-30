30.12.2019, 14:36

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Подоходный налог, акцизы и не только: читайте, какие изменения в законах ждут нас в новом году

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БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Подоходный налог, акцизы и не только: читайте, какие изменения в законах ждут нас в новом году
Uuel aastal tõuseb suitsupaki hindFoto: Priit Simson

В новом году повысится цена пачки сигарет, увеличится дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка начиная с третьего ребенка и появится обязанность сообщать о налоговых схемах.

Ниже приведены изменения законов, которые вступят в силу в 2020 году в сфере Министерства финансов:

Закон о подоходном налоге


Получатели выплаченного в конце года пособия по беременности и родам, пособия по усыновлению или пособия по сокращению смогут в плане налогообложения перенести часть пособия на следующий год. Так не уменьшится их не облагаемый налогом доход и они не должны будут платить дополнительный подоходный налог.

Дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка начиная с третьего ребенка увеличится на 1200 евро, то есть до 3048 евро в год.

Если ребенок в случае потери кормильца получает пенсию по потере кормильца или народную пенсию, то дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка не уменьшается.

Для полученного резидентом из-за границы дохода, в том числе для пенсии, вводятся равноценные с полученным в Эстонии доходом вычеты из облагаемого налогом дохода. Вычеты можно делать в полном объеме и в том случае, если большая часть дохода получена из иностранного государства.

Срок подачи декларации о доходах физического лица, нерезидента, руководителя договорного инвестиционного фонда и фонда акционерного общества продлили до 30 апреля и срок уплаты и возврата подоходного налога — до 1 октября.

Предельную ставку выплаты авансовых платежей предпринимателя — физического лица повысили с 64 евро до 300 евро.

В качестве специальной льготы не облагается налогом компенсация стоимости билета на общественный транспорт, использованный в качестве транспорта между местом жительства работников и местом работы.

Налогообложение гибридных нестыковок — при помощи изменения исключают двойное освобождение от налогов, причиной которого становятся так называемые гибридные нестыковки, то есть различия при квалификации финансовых инструментов, выплат и подразделений в разных странах или при приписывании платежей между главной конторой и постоянным местом деятельности или между двумя или более постоянными местами деятельности одного и того же подразделения.

Подоходный налог при уходе — это касается эстонских предпринимателей, которые хотят перевезти находящееся в Эстонии имущество в расположенное в другой стране постоянное место деятельности. Это действует и в противоположной ситуации, когда из расположенного в Эстонии постоянного места деятельности (например, филиал или представительство) вывозят имущество в заграничную главную контору. При вывозе имущества следует уплатить подоходный налог на основании рыночной стоимости имущества.

Закон о налогообложении


Закон о налогообложении и Закон о судах дополнили в связи с принятием директивы о разрешении споров о двойном налогообложении. В новой главе Закона о налогообложении установили более детальный порядок разрешения споров о двойном налогообложении, обусловленных применением и трактовкой налоговых договоров между странами — членами Евросоюза. Регуляция применяется только для названных в налоговых договорах подоходных налогов и налогов с капитала.

Из принятых в ноябре 2018 года изменений Закона о налогообложении и Закона о подоходном налоге с 1 января 2020 года вступят в силу освобождение от подоходного налога в части интресса рассроченной налоговой задолженности (кроме налогового решения) и право Налогово-таможенного департамента в исключительном случае уменьшить начисляемый с рассроченной налоговой задолженности интресс на 50% задним числом, начиная со дня возникновения налоговой задолженности. Суммы интресса начиная со следующего года округляются с точностью до одного евро. Сейчас с точностью до цента.

Закон об обмене налоговой информацией


Обязанность сообщать о налоговых схемах — в следующем году вступит в силу оговоренный директивой о налоговых схемах обмен информацией относительно схем, влияющих на налогообложение, обмен информацией в области банковских счетов и установление реального получателя прибыли. Это будет применено к таким схемам с трансграничным влиянием, использование которых начали в июне 2018 года. В текущем порядке следует начать собирать информацию начиная с июля 2020 года. Прежде всего информаторами будут разработавшие схему налоговые консультанты. Информация отправляется в центральный регистр, который ведет Еврокомиссия, и к ней есть доступ у всех стран ЕС, которых касается схема.

Закон о подоходном налоге


Специальный налоговый режим для судоходства — Еврокомиссия приняла положительное для Эстонии решение о государственной помощи, поэтому 1 июля будущего года вступает в силу пакет законов о судоходстве, которым предусматривается возможность использовать специальный налоговый режим для подоходного налога предприятия в части соответствующих определенным условиям судов (тоннажный порядок) и для налогов на рабочую силу членов экипажа судна. Налоговые льготы являются одной из частей целостного пакета мер, целью которого является повышение международной конкурентоспособности эстонского судоходства.

Закон о налоге с оборота


Упрощаются правила налогообложения оборота трансграничного товара, если речь идет о запасе до востребования, то есть товар по договоренности с покупателем доставляют на склад в другой стране ЕС, где он ждет, пока покупатель выкупит его со склада. В соответствии с упрощенным порядком, у предпринимателя при доставке запаса в другую страну ЕС до востребования не возникает там налоговой обязанности или обязанности отчетности. Сделку декларируют и налоговая обязанность возникает только при продаже товара покупателю в стране местонахождения продавца.

Устанавливаются единые правила при налогообложении цепных сделок, которые до сих пор довольно разные по странам ЕС. Налоговая обязанность предприятия от этого не меняется, скорее, это помогает предотвратить двойное налогообложение или отсутствие налогообложения, которое может сопутствовать различным практикам.

Закон об акцизах на алкогольную продукцию, табачные изделия, топливо и электроэнергию


Объемы производства малого производителя пива за прошлый год повышают с 6000 гектолитров до 15 000 гектолитров, что является основанием для применения ставки акциза на 50% меньше.

Ставка акциза на сигареты составит 81,95 евро на 1000 сигарет + 30 процентов от розничной цены, но не меньше, чем 138,65 евро на 1000 сигарет. В 2019 году акциз был 77,50 + 30 процентов, но не меньше, чем 124,27 евро на 1000 сигарет.

Акциз на курительный табак повысится с 82,99 евро в этом году до 89,63 евро на килограмм.

Ставка акциза на используемый в качестве топлива природный газ повысится до 79,14 евро на 1000 кубометров.

Ставка акциза на используемый в качестве топлива сжиженный газ повысится до 107,71 евро на 1000 килограммов.

Закон о рынке ценных бумаг


При заключении кредитного договора уточнили порядок предоставления потребителю информации о том, какой индекс содержит договор. Как пример, одним из таких индексов является используемый в интрессе по кредиту Euribor. С изменением уточняется, что в случае, если договор потребительского кредита ссылается на индекс, при помощи которого устанавливается, например, подлежащая оплате в соответствии с договором сумма, в предоставляемой потребителю информации следует также указывать точное название этого индекса, название администратора индекса и обусловленное использованием индекса возможное влияние на потребителя. В соответствии с прикладным актом изменения закона, информацию об этом следует добавлять в договоры, которые заключены 1 февраля 2020 года или позже.

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