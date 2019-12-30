БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Подоходный налог, акцизы и не только: читайте, какие изменения в законах ждут нас в новом году

Ниже приведены изменения законов, которые вступят в силу в 2020 году в сфере Министерства финансов:

Закон о подоходном налоге



Получатели выплаченного в конце года пособия по беременности и родам, пособия по усыновлению или пособия по сокращению смогут в плане налогообложения перенести часть пособия на следующий год. Так не уменьшится их не облагаемый налогом доход и они не должны будут платить дополнительный подоходный налог.

Дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка начиная с третьего ребенка увеличится на 1200 евро, то есть до 3048 евро в год.

Если ребенок в случае потери кормильца получает пенсию по потере кормильца или народную пенсию, то дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка не уменьшается.

Для полученного резидентом из-за границы дохода, в том числе для пенсии, вводятся равноценные с полученным в Эстонии доходом вычеты из облагаемого налогом дохода. Вычеты можно делать в полном объеме и в том случае, если большая часть дохода получена из иностранного государства.

Срок подачи декларации о доходах физического лица, нерезидента, руководителя договорного инвестиционного фонда и фонда акционерного общества продлили до 30 апреля и срок уплаты и возврата подоходного налога — до 1 октября.

Предельную ставку выплаты авансовых платежей предпринимателя — физического лица повысили с 64 евро до 300 евро.

В качестве специальной льготы не облагается налогом компенсация стоимости билета на общественный транспорт, использованный в качестве транспорта между местом жительства работников и местом работы.