БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Подоходный налог, акцизы и не только: читайте, какие изменения в законах ждут нас в новом году

Обязанность сообщать о налоговых схемах — в следующем году вступит в силу оговоренный директивой о налоговых схемах обмен информацией относительно схем, влияющих на налогообложение, обмен информацией в области банковских счетов и установление реального получателя прибыли. Это будет применено к таким схемам с трансграничным влиянием, использование которых начали в июне 2018 года. В текущем порядке следует начать собирать информацию начиная с июля 2020 года. Прежде всего информаторами будут разработавшие схему налоговые консультанты. Информация отправляется в центральный регистр, который ведет Еврокомиссия, и к ней есть доступ у всех стран ЕС, которых касается схема.
Закон о подоходном налоге
Специальный налоговый режим для судоходства — Еврокомиссия приняла положительное для Эстонии решение о государственной помощи, поэтому 1 июля будущего года вступает в силу пакет законов о судоходстве, которым предусматривается возможность использовать специальный налоговый режим для подоходного налога предприятия в части соответствующих определенным условиям судов (тоннажный порядок) и для налогов на рабочую силу членов экипажа судна. Налоговые льготы являются одной из частей целостного пакета мер, целью которого является повышение международной конкурентоспособности эстонского судоходства.
Закон о налоге с оборота
Упрощаются правила налогообложения оборота трансграничного товара, если речь идет о запасе до востребования, то есть товар по договоренности с покупателем доставляют на склад в другой стране ЕС, где он ждет, пока покупатель выкупит его со склада. В соответствии с упрощенным порядком, у предпринимателя при доставке запаса в другую страну ЕС до востребования не возникает там налоговой обязанности или обязанности отчетности. Сделку декларируют и налоговая обязанность возникает только при продаже товара покупателю в стране местонахождения продавца.
Устанавливаются единые правила при налогообложении цепных сделок, которые до сих пор довольно разные по странам ЕС. Налоговая обязанность предприятия от этого не меняется, скорее, это помогает предотвратить двойное налогообложение или отсутствие налогообложения, которое может сопутствовать различным практикам.
Закон об акцизах на алкогольную продукцию, табачные изделия, топливо и электроэнергию
Объемы производства малого производителя пива за прошлый год повышают с 6000 гектолитров до 15 000 гектолитров, что является основанием для применения ставки акциза на 50% меньше.
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