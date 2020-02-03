03.02.2020, 16:11

Большой брат следит за вами! Министерство планирует обязать людей сортировать биоотходы и другие виды мусора


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Большой брат следит за вами! Министерство планирует обязать людей сортировать биоотходы и другие виды мусора
Foto: Tiit Blaat

Вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма сказал в интервью изданию Eesti Päevaleht, что в марте ведомство, наконец, представит правительству проект закона об отходах, который повысит требования к сортировке мусора.

Если все пойдет по плану, то сортировка билогогических отходов станет обязательной с июля 2020 года.

Хейнмаа отметил, что сначала людям будет трудно: ”Но когда человек привыкает делать по-другому, то становится легко. Иногда тренироваться побуждает повышение стоимости. Если люди видят, что счета за электричество слишком большие, то в определенный момент понимают, что проще начать выключать свет, когда его не используешь. […] Если бы мы в качестве меры взимали за каждый килограмм мусора в контейнерах со смешанными расходами — таким черным, очень некрасивым — плату, то это было бы ощутимо. Наша цель сделать так, чтобы мусор не просто вывозился контейнерами, а чтобы приезжала машина и взвешивала каждый вид мусора. Если есть разница, сколько платит семья государству — два евро или 27, то мне представляется, что если хотя бы одно квартирное товарищество получит счет с такой суммой, то сразу возникнет вопрос: почему так много?”.

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Также представитель министерства сказал, что со вступления закона в силу люди должны быть готовы к сортировке и других видов мусора. ”Вероятно, людям следует быть готовыми к тому, что нужно будет сортировать и другие виды отходов, и к тому, что с определенного момента за этим будет вестись и более пристальное наблюдение”.

Хейнма назвал новый закон настоящим прорывом. ”Я думаю, что тогда и у людей возникнет желание поддерживать порядок, так как, к сожалению, если где-то уже грязно, то там будет еще грязнее. Квартирные товарищества могли обзавестись, например, контейнерами, где у каждого человека была своя карта, и можно было бы точно знать, кто принес мусор. Может, даже какие-то весы, и чтобы была возможность при необходимости посмотреть, кто и когда вынес мусор. Если мусор вынесен неправильно, то будет известно, с кем разговаривать”, — отметил вице-канцлер.

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