Большой брат следит за вами! Министерство планирует обязать людей сортировать биоотходы и другие виды мусора

Если все пойдет по плану, то сортировка билогогических отходов станет обязательной с июля 2020 года.

Хейнмаа отметил, что сначала людям будет трудно: ”Но когда человек привыкает делать по-другому, то становится легко. Иногда тренироваться побуждает повышение стоимости. Если люди видят, что счета за электричество слишком большие, то в определенный момент понимают, что проще начать выключать свет, когда его не используешь. […] Если бы мы в качестве меры взимали за каждый килограмм мусора в контейнерах со смешанными расходами — таким черным, очень некрасивым — плату, то это было бы ощутимо. Наша цель сделать так, чтобы мусор не просто вывозился контейнерами, а чтобы приезжала машина и взвешивала каждый вид мусора. Если есть разница, сколько платит семья государству — два евро или 27, то мне представляется, что если хотя бы одно квартирное товарищество получит счет с такой суммой, то сразу возникнет вопрос: почему так много?”.

Также представитель министерства сказал, что со вступления закона в силу люди должны быть готовы к сортировке и других видов мусора. ”Вероятно, людям следует быть готовыми к тому, что нужно будет сортировать и другие виды отходов, и к тому, что с определенного момента за этим будет вестись и более пристальное наблюдение”.