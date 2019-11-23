Большинство пострадавших от октябрьского шторма предприятий не имеют права требовать возмещения ущерба

В обычной ситуации Elektrilevi должно устранить нарушения в электросети в течение 16 часов, а в случае чрезвычайной ситуации, такой как прошедший над Южной Эстонией шторм, неисправности должны быть устранены в течение 72 часов. Это означает, что требования о возмещении ущерба предприятию Elektrilevi могут предъявлять только те клиенты, которые оставались без электричества более 72 часов, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Сетевому предприятию Elektrilevi поступило 100 требований о компенсации ущерба, из которых удовлетворены были 48 на сумму 16 000 евро.