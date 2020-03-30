Большинство междугородных автобусных линий закрыто. Число рейсов из Таллиннского автовокзала упало в пять раз

"Международные рейсы, понятное дело, полностью остановлены, так как нет возможности пересекать границы", - сказал коммерческий директор компании T grupp AS (она обслуживает билетную систему T-pilet) Ингмар Роос.
По его словам, закрытие междугородных линий и дало такой резкий обвал числа рейсов из Таллиннского автовокзала.
Если по состоянию на 9 марта из Таллиннского автовокзала вышел в рейс 191 автобус, то сегодня - только 36.
"На этой неделе между крупнейшими городами Эстонии единичные рейсы еще совершаются, но ситуация может измениться уже в течение недели", - говорит Роос. Например, после приостановки на прошлой неделе рейсов фирмы Taisto, полностью прекращено сообщение на линии Таллинн - Валга.
Странным находит представитель T grupp то обстоятельство, что в то время, как автобусные фирмы, обслуживающие международные и дальние линии, вынуждены в силу сложившейся ситуации сворачивать работу, предприятия, которые получают поддержку от государства для работы на уездных линиях, продлжают работу.
По словам Рооса, было бы гораздо целесообразней часть опустевших внутриуездных линий закрыть, а средства перенаправить на то, чтобы сохранить в минимальном размере возможность передвигаться между уездными центрами.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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