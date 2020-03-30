Большинство междугородных автобусных линий закрыто. Число рейсов из Таллиннского автовокзала упало в пять раз

"Международные рейсы, понятное дело, полностью остановлены, так как нет возможности пересекать границы", - сказал коммерческий директор компании T grupp AS (она обслуживает билетную систему T-pilet) Ингмар Роос.

По его словам, закрытие междугородных линий и дало такой резкий обвал числа рейсов из Таллиннского автовокзала.

Если по состоянию на 9 марта из Таллиннского автовокзала вышел в рейс 191 автобус, то сегодня - только 36.

"На этой неделе между крупнейшими городами Эстонии единичные рейсы еще совершаются, но ситуация может измениться уже в течение недели", - говорит Роос. Например, после приостановки на прошлой неделе рейсов фирмы Taisto, полностью прекращено сообщение на линии Таллинн - Валга.

Странным находит представитель T grupp то обстоятельство, что в то время, как автобусные фирмы, обслуживающие международные и дальние линии, вынуждены в силу сложившейся ситуации сворачивать работу, предприятия, которые получают поддержку от государства для работы на уездных линиях, продлжают работу.

По словам Рооса, было бы гораздо целесообразней часть опустевших внутриуездных линий закрыть, а средства перенаправить на то, чтобы сохранить в минимальном размере возможность передвигаться между уездными центрами.

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. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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