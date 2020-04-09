Большинство купюр в 500 евро по-прежнему находятся в обороте

По его словам, в 2019 году бундесбанк получил обратно самые крупные евробанкноты на общую сумму в 14 млрд евро. Однако это менее чем десятая часть от ожидаемого банком объема в 160 млрд евро, добавил Беерман.

При этом спрос на видоизмененные банкноты номиналом 100 и 200 евро растет, отметил глава Немецкого федерального банка. В 2019 году бундесбанк ввел в оборот банкноты в 100 евро на общую сумму в 22 млрд и купюры в 200 евро на сумму в 26 млрд.

Отказ от 500 евро продиктован борьбой с терроризмом и теневой экономикой



Совет Европейского центробанка (ЕЦБ) в мае 2016 года принял решение постепенно изымать купюры в 500 евро из оборота на территории Евросоюза, объяснив это борьбой с финансированием террористической деятельности и нелегальной трудовой занятостью. По данным ЕЦБ, в конце 2016 года в обороте находилось 540 млн самых крупных евробанкнот. В январе 2020-го их количество превышало 440 млн единиц.

Бундесбанк и Национальный банк Австрии в последний раз выдали эти банкноты в конце апреля 2019-го. Еще 17 Центробанков еврозоны прекратили их выдачу в конце января того же года. Купюры в 500 евро, остающиеся в обороте, являются законным средством платежа.