Большие перемены: в Tele2 обновились все интернет-пакеты, цены изменились

Директор по продажам компании Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что никаких скрытых подводных камней нет, и клиенты смогут при желании продолжать пользоваться своими старыми пакетами, но новые договоры больше не будут оформляться со старыми условиями. ”Вместо прежних шести интернет-пакетов теперь предлагается четыре новых, и во всех новых пакетах условия более выгодные”, — сказал Уусъярв.

Например, самый дешёвый месячный пакет стоимостью 6 евро будет включать не 2 гигабайта интернет-трафика как прежде, а 5 гигабайтов; цена на 30-гигабайтный пакет уменьшится с прежних 15 евро до 11 евро. Пакет без каких либо ограничений по объему, который раньше стоил 39 евро в месяц, теперь будет стоить 19 евро. Ааре Уусъярв заверил, что все пакеты будут более выгодными, некоторые даже в два раза более выгодными, чем аналогичные предложения конкурентов.

Ааре Уусъярв сказал также, что все новые пакеты, даже самые бюджетные, будут с неограниченной скоростью. ”В широком плане, цель Tele2 предлагать лучшую альтернативу также домашнему проводному интернету”.

”В сети Tele2 Eesti средняя скорость загрузки из мобильного интернета 66,9 мегабайта в секунду, что вполне сравнимо со скоростью домашнего проводного интернет-подключения. Постоянное подключение на базе мобильного интернета, безусловно, лучшее решение для домохозяйств, в которых доступ к интернету обеспечивается посредством медного кабеля. По сути, везде, где есть электросеть, можно использовать также домашнее решение на базе мобильного интернета и пользователи на самом деле не заметят разницы. Мобильное решение более выгодное и гибкое — его можно брать с собой повсюду, например, в отпуск или на дачу”, — сказал Уусъярв.