Большие перемены: в Tele2 обновились все интернет-пакеты, цены изменились

Компания Tele2 изменила состав, цены и названия всех своих интернет-пакетов. Как сообщило предприятие, все старые пакеты продолжат действовать параллельно, не для одного из пакетов цена не станет выше, напротив, снизится до двух раз по сравнению с прежней ценой.
Директор по продажам компании Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что никаких скрытых подводных камней нет, и клиенты смогут при желании продолжать пользоваться своими старыми пакетами, но новые договоры больше не будут оформляться со старыми условиями. ”Вместо прежних шести интернет-пакетов теперь предлагается четыре новых, и во всех новых пакетах условия более выгодные”, — сказал Уусъярв.
Например, самый дешёвый месячный пакет стоимостью 6 евро будет включать не 2 гигабайта интернет-трафика как прежде, а 5 гигабайтов; цена на 30-гигабайтный пакет уменьшится с прежних 15 евро до 11 евро. Пакет без каких либо ограничений по объему, который раньше стоил 39 евро в месяц, теперь будет стоить 19 евро. Ааре Уусъярв заверил, что все пакеты будут более выгодными, некоторые даже в два раза более выгодными, чем аналогичные предложения конкурентов.
Ааре Уусъярв сказал также, что все новые пакеты, даже самые бюджетные, будут с неограниченной скоростью. ”В широком плане, цель Tele2 предлагать лучшую альтернативу также домашнему проводному интернету”.
”В сети Tele2 Eesti средняя скорость загрузки из мобильного интернета 66,9 мегабайта в секунду, что вполне сравнимо со скоростью домашнего проводного интернет-подключения. Постоянное подключение на базе мобильного интернета, безусловно, лучшее решение для домохозяйств, в которых доступ к интернету обеспечивается посредством медного кабеля. По сути, везде, где есть электросеть, можно использовать также домашнее решение на базе мобильного интернета и пользователи на самом деле не заметят разницы. Мобильное решение более выгодное и гибкое — его можно брать с собой повсюду, например, в отпуск или на дачу”, — сказал Уусъярв.
Пакеты мобильного интернета используются на планшетах и ноутбуках, в WiFi-роутерах и карманных роутерах. Новые интернет-пакеты Tele2 называются ”Интернет-свобода 5”, ”Интернет-свобода 30”, ”Неограниченная интернет-свобода” и ”Интернет-свобода для путешествующих”.
В течение последних двух недель компания Tele2 изменила также условия своих разговорных пакетов и пакетов разговорных карточек, так что ни в одном случае цены не повысились, при этом во многих случаях условия стали более выгодными.
Новые пакеты передачи данных Tele2:
Интернет-свобода 5
Объём интернет-трафика:
5 ГБ
Скорость загрузки из интернета:
не ограничена
Скорость загрузки в интернет:
не ограничена
Ежемесячная плата:
6,00 €
Интернет-свобода 30
Объём интернет-трафика:
30 GB
Скорость загрузки из интернета:
не ограничена
Скорость загрузки в интернет:
не ограничена
Ежемесячная плата:
11,00 €
Интернет-свобода для путешествующих
Объём интернет-трафика:
40 ГБ
в том числе передачу данных в ЕС:
10 ГБ
Скорость загрузки из интернета:
не ограничена
Скорость загрузки в интернет:
не ограничена
Ежемесячная плата:
18,00 €
Неограниченная интернет-свобода
Объём интернет-трафика:
не ограничен
Скорость загрузки из интернета:
не ограничена
Скорость загрузки в интернет:
не ограничена
Ежемесячная плата:
19,00 €