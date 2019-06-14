Большие дивиденды на Таллиннской бирже могут закончиться

”Действительно, дивидендная доходность на бирже была очень и очень высокой, в среднем 5-6%. И это означало, что предприятия достаточно большую долю своего денежного потока распределяли между инвесторами.С другой стороны, для того, чтобы рост предприятия продолжился, чтобы сохранить хотя бы долю рынка, предприятие должно инвестировать, а дивиденды очень часто выплачивают за счет инвестиций”, — приводят слова Рандма "Деловые Ведомости".