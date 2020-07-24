Больше всего пластиковых карточек Prisma Konto оформили жители Нарвы и Ласнамяэ

По словам операционного директора Prisma Peremarket Теэму Кильпия, пластиковая карточка Konto создана в первую очередь для проживающих в Эстонии людей, у которых отсутствует возможность пользоваться ID-картой.

”В Эстонии постоянно проживает существенное число как неграждан, так и граждан других государств. Теперь и у них есть возможность пользоваться предлагаемыми Prisma льготами. Однако, в придачу к ID-карте, пластиковыми карточками Konto могут также пользоваться и граждане Эстонии”, — сообщил Кильпия.

Пластиковую карточку Konto можно получить в отделе информации Prisma бесплатно, предъявив чек, подтверждающий покупку на сумму от 30 евро (в ином случае стоимость карточки составляет 5 евро). Владелец карточки может начать пользоваться Konto и предлагаемыми программой бонусами незамедлительно.

Prisma Peremarket AS ведет деятельность в Эстонии с 2000 года. В Таллинне, Тарту и Нарве у сети в целом девять магазинов, обеспечивающих вместе со вспомогательным подразделением работой почти 900 человек. Prisma — это сеть магазинов с самым широким ассортиментом и одной из самых выгодных потребительских корзин в Эстонии. Prisma Peremarket принадлежит торговому концерну S-Grupp, который действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.