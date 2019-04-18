18.04.2019, 15:10

Больше никаких очередей в отделении! Вскоре через пакоматы Omniva можно будет получать и международные посылки


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Больше никаких очередей в отделении! Вскоре через пакоматы Omniva можно будет получать и международные посылки
elektrikaubikOmniva

Уже этой весной Omniva начнет доставлять международные посылки в почтовые автоматы. Тестовый период пройдет в апреле, активное расширение услуги — летом.

”Направляя посылки в автоматы мы убиваем сразу не двух, а трех зайцев. Во-первых, это помогает быстрее доставить посылку до клиента, а также это удобнее. Во-вторых, это помогает реализовать нашу все расширяющуюся сеть пакоматов, и, в-третьих, в высокий период снизить перегрузку в почтовых конторах”, — объяснил управляющий сетью пакоматов Эверт Рёэпсон.

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