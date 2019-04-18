Больше никаких очередей в отделении! Вскоре через пакоматы Omniva можно будет получать и международные посылки

”Направляя посылки в автоматы мы убиваем сразу не двух, а трех зайцев. Во-первых, это помогает быстрее доставить посылку до клиента, а также это удобнее. Во-вторых, это помогает реализовать нашу все расширяющуюся сеть пакоматов, и, в-третьих, в высокий период снизить перегрузку в почтовых конторах”, — объяснил управляющий сетью пакоматов Эверт Рёэпсон.