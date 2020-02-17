Больше двух тысяч! Средняя зарплата работника стартапа значительно превышает среднюю по стране

Если в 2018 году стартапы выплатили государству 53 миллиона евро налогов за рабочую силу, то в 2019 году общая сумма выплаченных налогов выросла на 46% до рекордных 77 миллионов евро. Крупнейшими налогоплательщиками за рабочую силу были Transferwise (11,1 миллионов евро), Pipedrive (7,8 миллионов евро), Bolt (7 миллионов евро), Veriff (2,8 миллионов евро) и Starship Technologies (2,7 миллионов евро).
В стартапах Эстонии работают молодые высококвалифицированные специалисты с высшим образованием. По данным Startup Estonia, 52% работников стартапов находится в возрастной группе от 21 года до 30лет и 36% в возрасте от 31-40 лет. 22% работников являются иностранцами, из них 60% имеет высшее образование. В секторе в целом 55% работников имеет высшее образование.
Согласно данным регистра работников, 45% работников стартапов являются квалифицированными специалистами, 17% занято в поддерживающих функциях и 12% на руководящих должностях, и только 2% занято на низкоквалифицированных работах.
Наиболее крупные инвестиции в 2019 году привлекли Bolt (128 миллионов евро), Starship Technologies (36 миллионов евро), Glia (18 миллионов евро), Realeyes (11 миллионов евро), Skyselect (9 миллионов евро), Coolbet (7,6 миллионов евро), Xolo (5,5 миллионов евро) и Transferwise (3,8 миллионов евро).
Startup Estonia объединяет и поддерживает стартапы Эстонии. Startup Estonia является государственной программой основанной для развития стартап-экосистемы в Эстонии, которая даёт толчок для создания стартапов и их успеха на международных рынках. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx.
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