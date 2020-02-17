Больше двух тысяч! Средняя зарплата работника стартапа значительно превышает среднюю по стране

Общий оборот от хозяйственной деятельности стартапов в Эстонии вырос в 2019 году на 9% до рекордных 395,4 миллионов евро. Государственных налогов в общей сложности выплачено 81 миллионов евро, что на 35% больше, чем в 2018 году.

Крупнейшие стартапы Эстонии работают в сфере финансовых технологий, а крупнейшими по денежному обороту в прошлом году стали Pipedrive (оборот 47,8 миллионов евро), Adcash (37,9 миллионов евро), Creative Mobile (21,3 миллионов евро), Comodule (18,3 миллионов евро) и Fiizy (18,2 миллионов евро).

Общее число работников в стартапах выросло на 31%, а налогов на рабочую силу было выплачено на 46% больше. По данным на конец прошлого года, в стартапах Эстонии работало в общей сложности 5944 человека, что на 31% больше, чем годом ранее. Число работников стремительно увеличили Veriff (+240), Bolt (+233) и Transferwise (+141).

По данным Startup Estonia, средняя брутто-зарплата работника стартапа значительно превышает среднюю зарплату по стране и составляет 2347 евро, что на 68% больше средней заработной платы в Эстонии в третьем квартале 2019 года. Среди работников в возрасте от 31 года до 50 лет средняя брутто-зарплата достигала 2840 евро.