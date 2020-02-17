17.02.2020, 12:17

Больше двух тысяч! Средняя зарплата работника стартапа значительно превышает среднюю по стране

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Больше двух тысяч! Средняя зарплата работника стартапа значительно превышает среднюю по стране
Unsplash

Стартапы Эстонии установили в прошлом годy рекорды по общему денежному обороту, уплаченным государству налогам и числу работников, а также росту зарплат в секторе, показывает статистика Startup Estonia.

Общий оборот от хозяйственной деятельности стартапов в Эстонии вырос в 2019 году на 9% до рекордных 395,4 миллионов евро. Государственных налогов в общей сложности выплачено 81 миллионов евро, что на 35% больше, чем в 2018 году.

Крупнейшие стартапы Эстонии работают в сфере финансовых технологий, а крупнейшими по денежному обороту в прошлом году стали Pipedrive (оборот 47,8 миллионов евро), Adcash (37,9 миллионов евро), Creative Mobile (21,3 миллионов евро), Comodule (18,3 миллионов евро) и Fiizy (18,2 миллионов евро).

Общее число работников в стартапах выросло на 31%, а налогов на рабочую силу было выплачено на 46% больше. По данным на конец прошлого года, в стартапах Эстонии работало в общей сложности 5944 человека, что на 31% больше, чем годом ранее. Число работников стремительно увеличили Veriff (+240), Bolt (+233) и Transferwise (+141).

По данным Startup Estonia, средняя брутто-зарплата работника стартапа значительно превышает среднюю зарплату по стране и составляет 2347 евро, что на 68% больше средней заработной платы в Эстонии в третьем квартале 2019 года. Среди работников в возрасте от 31 года до 50 лет средняя брутто-зарплата достигала 2840 евро.

Foto: Startup Estonia

Если в 2018 году стартапы выплатили государству 53 миллиона евро налогов за рабочую силу, то в 2019 году общая сумма выплаченных налогов выросла на 46% до рекордных 77 миллионов евро. Крупнейшими налогоплательщиками за рабочую силу были Transferwise (11,1 миллионов евро), Pipedrive (7,8 миллионов евро), Bolt (7 миллионов евро), Veriff (2,8 миллионов евро) и Starship Technologies (2,7 миллионов евро).

В стартапах Эстонии работают молодые высококвалифицированные специалисты с высшим образованием. По данным Startup Estonia, 52% работников стартапов находится в возрастной группе от 21 года до 30лет и 36% в возрасте от 31-40 лет. 22% работников являются иностранцами, из них 60% имеет высшее образование. В секторе в целом 55% работников имеет высшее образование.

Согласно данным регистра работников, 45% работников стартапов являются квалифицированными специалистами, 17% занято в поддерживающих функциях и 12% на руководящих должностях, и только 2% занято на низкоквалифицированных работах.

Наиболее крупные инвестиции в 2019 году привлекли Bolt (128 миллионов евро), Starship Technologies (36 миллионов евро), Glia (18 миллионов евро), Realeyes (11 миллионов евро), Skyselect (9 миллионов евро), Coolbet (7,6 миллионов евро), Xolo (5,5 миллионов евро) и Transferwise (3,8 миллионов евро).

Startup Estonia объединяет и поддерживает стартапы Эстонии. Startup Estonia является государственной программой основанной для развития стартап-экосистемы в Эстонии, которая даёт толчок для создания стартапов и их успеха на международных рынках. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx.

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