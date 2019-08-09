09.08.2019, 17:33

Больше 10 штук не продавать: в Латвии Maxima вводит ограничения на товары со скидкой

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rus.DELFI.lv
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Allahindlus. Foto on illustratiivne
Allahindlus. Foto on illustratiivneFoto: Priit Simson

Расположенный в рижском торговом центре Akropole магазин Maxima XXX вводит ограничения на количество товаров на одного покупателя. Лимит будет распространяться на товары, которые, как утверждает пресс-служба магазина, будут продаваться по самой низкой цене на рынке.

Повышенный спрос на товары повседневного пользования может кратковременно отразиться на их доступности в магазине. Для того, чтобы эти товары были доступны широкому кругу покупателей, Maxima будет ограничивать объем покупки 10 единицами товара.

Предполагается, что ограничения могут таких товарных групп, как свежее куриное мясо, свинина, охлажденный лосось, шампанское, морепродукты, креветки, пиво, сыры, копченое мясо, отдельные молочные продукты, моющие средства, стиральные порошки и товары для семей с детьми.

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