Больше 10 штук не продавать: в Латвии Maxima вводит ограничения на товары со скидкой(2)
Расположенный в рижском торговом центре Akropole магазин Maxima XXX вводит ограничения на количество товаров на одного покупателя. Лимит будет распространяться на товары, которые, как утверждает пресс-служба магазина, будут продаваться по самой низкой цене на рынке.
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
Фольга: использование в кулинарии
Как Арямнов, олимпийский чемпион, бревна грузил
Кокорин снова вляпался в скандал: «Тюрьма ничему не учит»