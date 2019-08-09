Больше 10 штук не продавать: в Латвии Maxima вводит ограничения на товары со скидкой(1)
Расположенный в рижском торговом центре Akropole магазин Maxima XXX вводит ограничения на количество товаров на одного покупателя. Лимит будет распространяться на товары, которые, как утверждает пресс-служба магазина, будут продаваться по самой низкой цене на рынке.
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Вербер умерла от той же болезни, что и Началова
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?