Больше 10 штук не продавать: в Латвии Maxima вводит ограничения на товары со скидкой

Повышенный спрос на товары повседневного пользования может кратковременно отразиться на их доступности в магазине. Для того, чтобы эти товары были доступны широкому кругу покупателей, Maxima будет ограничивать объем покупки 10 единицами товара.

Предполагается, что ограничения могут таких товарных групп, как свежее куриное мясо, свинина, охлажденный лосось, шампанское, морепродукты, креветки, пиво, сыры, копченое мясо, отдельные молочные продукты, моющие средства, стиральные порошки и товары для семей с детьми.