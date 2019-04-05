Большая перестановка: магазины прячут от глаз покупателей алкоголь, чтобы выполнить требование закона

В продуктовых магазинах по всей Эстонии для выполнения вступающего в силу в июне положения закона идет усердное строительство: чтобы скрыть полки с алкоголем, строят стены, двигают полки и вешают занавески, пишет Maaleht.
Как поясняет Министерство социальных дел, целью поправки к Закону об алкоголе, которая начинает действовать с начала июня, является уменьшение неизбежного соприкосновения с алкоголем именно более уязвимых целевых групп — детей и алкозависимых. Закон говорит прямо: алкогольные напитки следует размещать в магазине отдельно от других товаров так, чтобы посетитель с ними неизбежно не соприкасался.
Например, в расположенных по всей Эстонии более новых магазинах Grossi при размещении товара требования Закона об алкоголе уже учтены, но в части магазинов строительство перегородок не всегда возможно — торговые площади слишком маленькие.
"Вся реорганизация займет, по нашей оценке, тысячи часов, преимущественно ее придется делать ночью. Вдобавок это накладывает на работников очень большую нагрузку", — поясняет руководитель по торговле в области купли-продажи владеющей магазинами Grossi фирмы OG Elektra Эве Хейнсаар.
У более крупных торговых сетей ресурсы больше и работы проходят по плану.
В Maxima, например, по словам руководителя по СМИ Марит Лийк, выставленные напитки отделяют от других товаров с помощью перестановки полок. Специалист по маркетингу Selver Юрг Самел говорит, что и у них подготовительные работы для применения поправок к Закону об алкоголе проходят по плану и они справляются, хотя любая перестройка в торговом зале в какой-то степени мешает обычным продажам.
По словам Эве Хейнсаар, необходимая реорганизация все-таки увеличивает расходы у всех розничных торговцев, что в итоге отражается на ценах.
"Будем надеяться, что следующие из закона требования к реорганизации разумны и не поставят нас в безвыходное положение", — говорит Хейнсаар.