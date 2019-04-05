Большая перестановка: магазины прячут от глаз покупателей алкоголь, чтобы выполнить требование закона

Как поясняет Министерство социальных дел, целью поправки к Закону об алкоголе, которая начинает действовать с начала июня, является уменьшение неизбежного соприкосновения с алкоголем именно более уязвимых целевых групп — детей и алкозависимых. Закон говорит прямо: алкогольные напитки следует размещать в магазине отдельно от других товаров так, чтобы посетитель с ними неизбежно не соприкасался.

Например, в расположенных по всей Эстонии более новых магазинах Grossi при размещении товара требования Закона об алкоголе уже учтены, но в части магазинов строительство перегородок не всегда возможно — торговые площади слишком маленькие.

"Вся реорганизация займет, по нашей оценке, тысячи часов, преимущественно ее придется делать ночью. Вдобавок это накладывает на работников очень большую нагрузку", — поясняет руководитель по торговле в области купли-продажи владеющей магазинами Grossi фирмы OG Elektra Эве Хейнсаар.

У более крупных торговых сетей ресурсы больше и работы проходят по плану.