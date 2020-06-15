15.06.2020, 15:50

Большая часть подаренных бизнесменами экспресс-тестов на коронавирус бесследно исчезла

 (1)
Айвар Пау
EST
Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

Бизнесмены Тарви Олбрей, Парвел Пруунсилд и Алари Ахо, по их утверждению, в начале мая подарили государству 50 000 тестов на антитела к коронавирусу, но из них использовали только незначительную часть и судьба остальных неясна, пишет Forte.

Как утверждается, подарком были изготовленные на биотехнологическом предприятии SD Biosensor в Южной Корее экспресс-тесты для выявления антител к Covid-19, и по словам бизнесменов получателем подарка было неопределенное понятие "государство".

Forte на прошлой неделе начал выяснять, что дальше стало с этими тестами, и выяснилось, что реально из них пустили в ход только десятую часть.

"Мы получили всего 5600 тестов, о судьбе остальных стоит спросить у владельца тестов", — сказал представитель Департамента здоровья Симмо Саар.

Он отметил, что относительно этих 5600 тестов имеется также акт приема/передачи, где жертвователем указан Таави Олбрей.

Симмо Саар опроверг слухи, что на самом деле государство все-таки заплатило за эти тесты бизнесменам. "Нет, жертвователям мы ничего не платили", — сказал Саар.

Эти тесты использовали в таллиннских аэропорту и порту, где являющиеся резидентами Эстонии пассажиры при помощи них на протяжении двух недель могут проверить здоровье. Для этого Департамент здоровья заключил договор с Таллиннской скорой помощью, которая получит от департамента для покрытия расходов на личный состав, транспорт и лабораторные принадлежности 9000 евро. Деньги для этого Департаменту здоровья выделило правительство, чьим решением также было провести двухнедельное тестирование в аэропорту и порту.

Но что стало с остальными 44 400 полученными в подарок экспресс-тестами? Этого никто не знает, поскольку государство не может ответить на вопрос и бизнесмены тоже молчат.

"Использование части пожертвованных тестов организовал Департамент здоровья в сотрудничестве с Министерством социальных дел, больницами и учеными", — повторила о судьбе 5600 тестов представитель Министерства социальных дел Эва Лехтла.

Она смогла сказать также то, что купившие тесты предприниматели якобы ведут переговоры и с поставщиками частных медицинских услуг.

"Также в целом продолжаются обсуждения, чтобы найти лучшую возможность использования экспресс-тестов на антитела к COVID-19", — сказала Лехтла.

Ни один из самих бизнесменов на прошлой неделе на письма Forte не ответил.

Против данных экспресс-тестов выступили делающая тесты по договору с государством Synlab и многие связанные с ней организации. Председатель правления Союза семейных врачей Ле Валликиви даже сравнила эти экспресс-тесты с гаданием по селезенке, назвала это одурачиванием людей и шарлатанством. Руководивший эстонской медициной во время кризиса Аркадий Попов сказал, что у использования этих экспресс-тестов вместо мнения врачей какие-то другие подоплеки.

Парвел Пруунсилд — большой сторонник Isamaa. Поэтому использование этих тестов начал защищать генеральный секретарь Isamaa Прийт Сибул и критиковать политик Партии реформ Юрген Лиги.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Читайте также: