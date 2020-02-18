18.02.2020, 07:20

Больничный члену семьи? В Рийгикогу обсудят влияние Антикоррупционного закона на медработников


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Dr. Ivo Valter
Dr. Ivo ValterFoto: Ilmar Saabas

Сегодня на совместном заседании правовая комиссия, конституционная комиссия и специальная комиссия по борьбе с коррупцией обсудят, как на медицинских сотрудников влияют ограничения, установленные Антикоррупционным законом.

По словам председателя конституционной комиссии Пауля Пуустусмаа, основанием для обсуждения послужило направленное Рийгикогу обращение Союза врачей Эстонии и Таллиннского союза врачей, в котором рассматриваются вопросы коррупции.

Авторы обращения отмечают, что регулирование нарушений ограничений на действия, установленное Антикоррупционным законом, чрезмерно ограничивает повседневную работу медицинских сотрудников. Неточные формулировка и регулирование, а также недостаток судебной практики лишь добавляют ненужного стресса медицинским сотрудникам.

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Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд отметил, что Рийгикогу серьезно относится к обращениям. На заседании участники обсудят, есть ли необходимость изменить закон, чтобы обеспечить всем правовую ясность, и как это можно было бы сделать. ”При применении закона в обществе возник ряд проблем. На них также указала канцлер права”, — сказал Карилайд.

Председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк сообщила, что ни один медицинский сотрудник не должен отдавать предпочтение своим родственникам по сравнению с другими пациентами, ставить их в начало очереди на медицинские процедуры или выписывать им направления на оказание медицинских услуг, для которых у них нет показаний.

Тем не менее, Райк признала, что ряд ограничений ввиду малых размеров страны все же может поставить врачей в неудобное и пограничное положение. Для таких случаев закон следует уточнить.

В качестве примера она привела семейных врачей, которые не должны иметь права выписывать больничные членам своей семьи. Но в сельской местности поблизости может не оказаться другого врача, из-за чего семейный врач вынужден добавлять в список пациентов своих родственников и обслуживать их.

На заседание приглашены представители Таллиннского союза врачей, Союза врачей Эстонии, Общества семейных врачей Эстонии, Канцелярии канцлера права, Государственной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства социальных дел и Департамента полиции и пограничной охраны.

Открытое заседание комиссий пройдет в конференц-зале Рийгикогу. Прямая трансляция доступна в интернете.

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