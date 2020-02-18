Больничный члену семьи? В Рийгикогу обсудят влияние Антикоррупционного закона на медработников

Председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк сообщила, что ни один медицинский сотрудник не должен отдавать предпочтение своим родственникам по сравнению с другими пациентами, ставить их в начало очереди на медицинские процедуры или выписывать им направления на оказание медицинских услуг, для которых у них нет показаний.

Тем не менее, Райк признала, что ряд ограничений ввиду малых размеров страны все же может поставить врачей в неудобное и пограничное положение. Для таких случаев закон следует уточнить.

В качестве примера она привела семейных врачей, которые не должны иметь права выписывать больничные членам своей семьи. Но в сельской местности поблизости может не оказаться другого врача, из-за чего семейный врач вынужден добавлять в список пациентов своих родственников и обслуживать их.

На заседание приглашены представители Таллиннского союза врачей, Союза врачей Эстонии, Общества семейных врачей Эстонии, Канцелярии канцлера права, Государственной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства социальных дел и Департамента полиции и пограничной охраны.

Открытое заседание комиссий пройдет в конференц-зале Рийгикогу. Прямая трансляция доступна в интернете.