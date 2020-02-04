Больничная касса выплатила 133 млн евро за лечение злокачественных опухолей у более 40 000 человек

Больничная касса профинансировала различные использование противоопухолевых препаратов на общую сумму более 53 миллионов евро, около 23 000 человек получили такие лекарства через покупку льготных рецептов и почти 7 000 пациентов получали лекарства в больнице.

В прошлом году Больничная касса улучшила доступность противоопухолевых лекарств для лечения, например, опухолей легких, опухолей костного мозга, желудка и пищевода, опухолей почки, простаты, лимфатической системы и лейкемии. ”В целом, мы расширили возможные варианты применения лекарств от рака в 17 случаях”, — сказала Кярт Велисте, эксперт отдела лекарств Больничной кассы.

По словам Велисте, современные лекарства — это только одна важная часть процесса лечения рака, финансируемая Больничной кассой. ”Мы также должны обеспечить хорошие возможности для профилактики и диагностики рака, лучевую терапию, хирургическое и поддерживающее лечение, а также последующее наблюдение и консультирование пациентов”, — пояснила она.

"Несмотря на то, что показатели выживаемости от рака среди пациентов Эстонии постепенно улучшаются, люди, к сожалению, не используют возможности профилактики рака или его раннего выявления в достаточной мере. Мы напоминаем, что застрахованные люди могут участвовать в бесплатных скрининговых обследованиях для раннего выявления рака груди, шейки матки и толстой кишки. Однако общегосударственные скрининговые обследования могут служить своей цели только в том случае, если в нем участвует более 70% целевой группы населения. По нашим данным, лишь немногим более половины приглашенных участвуют в обследованиях”, — сказала Маде Бамбус, эксперт отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы.