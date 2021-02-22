22.02.2021, 12:14

Больничная касса планирует взыскать с людей и медицинских учреждений несколько миллионов евро

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Pressikonverents Haigekassas
Foto: Andres Putting

Каждый год Больничная касса выставляет требования по возврату людям и медицинским учреждениям в общем размере до нескольких миллионов евро. Однако зачастую люди не торопятся вернуть требуемую сумму, и поэтому миллионы евро по-прежнему остаются невозвращенными.

Часто это происходит из-за того, что человек, ступая на путь мошенничества или злоупотребляя спиртными напитками, не отдает себе отчет в том, что позже, в результате несчастного случая или раскрытия обмана, необходимо будет возвращать как мошенническим способом полученные деньги на основании больничных листов, так и возмещать расходы Больничной кассы на лечение телесных повреждений пострадавшего, вплоть до возмещения медицинских счетов людей, получивших травмы в дорожно-транспортном происшествии.

Всего в 2020 году Больничная касса выставила 2 258 возвратных требований на общую сумму 1 738 465 евро.

Елена Конт, начальник отдела возвратных требований Больничной кассы, сказала, что имеются разные виды возвратных требовании а так же возможности востребования денег.

Например, одним из распространенных способов обмана Налогово-таможенного Департамента и Больничной кассы является декларирование социального налога и последующая его неуплата. Больничная касса рассчитывает, например, компенсацию по нетрудоспособности и пособие по беременности и родам на основании суммы изначально декларированного работодателем социального налога.

”Часто случается, что работодатель декларирует социальный налог за своего работника, но на самом деле не выплачивает его позже. При этом, если работник находится на больничном, он будет получать за него компенсацию от Больничной кассы. Компенсация рассчитывается на основании декларированного работодателем социального налога. Если Налогово-таможенный Департамент обнаруживает, что работодатель на самом деле не должен был декларировать социальный налог, выносит соответствующее решение и исправляет данные в регистре трудовой занятости, то у нас также появляются основания для взыскания неоправданно выплаченных компенсаций по больничному листу”, — сказала Конт. ”Также Больничная касса участвует в качестве потерпевшей стороны в уголовных делах, потому что не всегда можно вернуть деньги в административном порядке. Взыскание денег, полученных в результате мошенничества — это не только наша законная обязанность, но и вопрос принципа, так как, получая обманным путем деньги, предназначенные для лечения людей, мошенники лишают средств на лечение тех, кто действительно мог бы получить медицинскую помощь”, — добавила она.

Кроме того, человек не может получать одновременно зарплату и компенсацию по больничному листу, и это также является основанием для оформления возвратного требования. ”Больничная касса выплачивает компенсацию по нетрудоспособности тем людям, которые теряют доход по причине болезни, за период больничного листа. Компенсация не предназначена для того, чтобы обманывать государство и, по сути, всех нас — жителей Эстонии, и получать доход больше месячной зарплаты. Кроме того, это незаконно”, — предупредила Конт.

Хотя многие этого не знают, важно помнить, что Больничная касса также взыскивает деньги и в таких случаях, когда, например, во время драки или других насильственных действий человеку причиняются телесные повреждения, вследствие чего потерпевшему требуется медицинская помощь, причём счета за лечение выставляются Больничной кассе. Расходы на лечение обязан будет возмещать Больничной кассе виновный.

”Средства медицинского страхования предназначены на оплату лечения в случаях, когда проблемы со здоровьем невозможно предвидеть. Разумеется, к вышеописанному не относятся ситуации, когда один человек намеренно нападает на другого, и, в связи с этим пострадавшему требуется помощь. Пострадавший должен получить медицинскую помощь, но нападавший должен сам оплатить полную стоимость потребовавшегося лечения. Поскольку медицинское обслуживание очень дорогое, то и суммы счетов также большие”, — напомнила Конт.

В 2020 году было 366 таких случаев, и в общая сумма возвратных требований составила 350 000 евро. По словам руководителя отдела возвратных требований, если применять простой расчет, то в среднем виновный должен был выплатить около тысячи евро, но среди этих случаев есть взыскания на возврат как двадцати евро, так и двадцати тысяч евро. С поступлением в Больничную кассу возвратных требований на небольшие суммы возникает меньше проблем, также быстрее возвращают деньги те лица, которые впервые сталкиваются с такой ситуацией. ”Вообще у нас гибкий подход к возврату денег. Мы понимаем, что люди зачастую не могут сразу погасить требование в размере нескольких тысяч евро, поэтому мы предоставляем возможность для составления графиков по платежам. В прошлом году мы заключили более 80 соглашений о рассрочке платежа на общую сумму более 200 000 евро. В эту сумму включены все возвратные требования с рассрочкой платежа вместе за 2020 год, не только те, которые возникли из-за случаев с применением насилия”, — уточнила Конт. Если требуемая к возврату сумма не будет получена, Больничная касса обращается в суд. В прошлом году мы подали 142 иска на общую сумму более 232 000 евро.

Возвратные требования на более крупные суммы почти всегда поступают в судопроизводство, а оттуда в исполнительное производство в отношении тех, кто не хочет платить сразу после вынесения решения и отказывается и от графика платежей. Далее начинает действовать судебный исполнитель, у которого есть несколько вариантов взыскания денег — от ареста счетов до ареста и продажи собственности виновного. В прошлом году было возбуждено 139 исполнительных производств на общую сумму более 300 000 евро. В настоящее время судебные приставы занимаются в общей сложности 1136 исками Больничной кассы на общую сумму около двух миллионов евро, причем самые продолжительные исполнительные производства берут свое начало еще с 2001 года.

Возвратные требования на очень крупную сумму могут быть оформлены в случае признания человека виновным в дорожно-транспортном происшествии, и здесь Больничная касса требует возмещения медицинских расходов пострадавших, а также расходов на лекарства и компенсации по нетрудоспособности. ”Это один из самых простых способов взыскания возвратных требований, потому что мы подаем возвратное требование в фирму, где виновный оформил свою дорожную страховку. В таких случаях страховая фирма, в свою очередь, может запросить возмещение расходов от лица, виновного в аварии. Чем серьезнее авария, чем продолжительнее больничный лист потерпевшего, тем больше сумма возвратного требования”. В то же время бывают ситуации, когда у виновного нет дорожной страховки, тогда в некоторых случаях возвратное требование подается в фонд дорожного страхования.

В прошлом году таких возвратных требований было меньше, чем в 2019 году, но в то же время общая сумма возвратных требований увеличилась, потому что стоимость услуг и компенсаций в системе здравоохранения постоянно растет. В 2019 году было оформлено в общей сложности 830 таких возвратных требований на общую сумму примерно 804 000 евро, а в 2020 году — 800 возвратных требований на общую сумму примерно 881 000 евро.

Среди возвратных требований, возникших вследствие не информированности и легкомыслия человека, можно выделить случаи неправильного использования Европейской карты медицинского страхования. Во время поездок часто возникают ситуации, когда люди нуждаются в медицинской помощи и тогда они предоставляют в медицинское учреждение страны-участницы Европейского Союза Европейскую карту медицинского страхования. Однако есть случаи, когда люди делают это, не обладая при этом на самом деле медицинской страховкой в Эстонии. ”При этом человек не учитывает, что данной картой можно пользоваться только в том случае, если у него есть действующая медицинская страховка в Эстонии и карта действительна только в период действия страховки. Позже все счета за медицинское обслуживание, предоставленное в другой стране ЕС на основании Европейской карты медицинского страхования, поступают к нам, и, если у человека на самом деле не было медицинской страховки на момент получения медицинской помощи, мы предъявляем человеку требование о возмещении расходов”, — пояснила Конт. В прошлом году было 34 таких случая на общую сумму в 27 000 евро.

К сожалению, медицинские учреждения также продолжают подавать нам поводы для оформления возвратных требований, о чем в средствах массовой информации ранее было много сюжетов. Хотя большая часть таких случаев происходит непреднамеренно, а из-за человеческих ошибок. Но есть и такие медицинские учреждения, которые выписывают счета за услуги, которые на самом деле люди не получали. В прошлом году было предоставлено 572 возвратных требования, связанных со счетами за лечение, и их общая сумма составила около 332 000 евро.

”Мы продолжаем напоминать людям, чтобы они просматривали свои счета за лечение на портале пациента www.digilugu.ee — сайте с дигитальной медицинской документацией. Только сам человек точно знает, действительно ли он получал медицинские услуги, включенные врачом в счет за лечение. В прошлом году мы не раз получали от людей информацию о неправильных счетах. Нами были проведены соответствующие проверки, в результате которых лечебным Данные случаи были проверены и лечебным учреждениям выставлены требования.

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