Больничная касса планирует взыскать с людей и медицинских учреждений несколько миллионов евро

Кроме того, человек не может получать одновременно зарплату и компенсацию по больничному листу, и это также является основанием для оформления возвратного требования. ”Больничная касса выплачивает компенсацию по нетрудоспособности тем людям, которые теряют доход по причине болезни, за период больничного листа. Компенсация не предназначена для того, чтобы обманывать государство и, по сути, всех нас — жителей Эстонии, и получать доход больше месячной зарплаты. Кроме того, это незаконно”, — предупредила Конт.
Хотя многие этого не знают, важно помнить, что Больничная касса также взыскивает деньги и в таких случаях, когда, например, во время драки или других насильственных действий человеку причиняются телесные повреждения, вследствие чего потерпевшему требуется медицинская помощь, причём счета за лечение выставляются Больничной кассе. Расходы на лечение обязан будет возмещать Больничной кассе виновный.
”Средства медицинского страхования предназначены на оплату лечения в случаях, когда проблемы со здоровьем невозможно предвидеть. Разумеется, к вышеописанному не относятся ситуации, когда один человек намеренно нападает на другого, и, в связи с этим пострадавшему требуется помощь. Пострадавший должен получить медицинскую помощь, но нападавший должен сам оплатить полную стоимость потребовавшегося лечения. Поскольку медицинское обслуживание очень дорогое, то и суммы счетов также большие”, — напомнила Конт.
В 2020 году было 366 таких случаев, и в общая сумма возвратных требований составила 350 000 евро. По словам руководителя отдела возвратных требований, если применять простой расчет, то в среднем виновный должен был выплатить около тысячи евро, но среди этих случаев есть взыскания на возврат как двадцати евро, так и двадцати тысяч евро. С поступлением в Больничную кассу возвратных требований на небольшие суммы возникает меньше проблем, также быстрее возвращают деньги те лица, которые впервые сталкиваются с такой ситуацией. ”Вообще у нас гибкий подход к возврату денег. Мы понимаем, что люди зачастую не могут сразу погасить требование в размере нескольких тысяч евро, поэтому мы предоставляем возможность для составления графиков по платежам. В прошлом году мы заключили более 80 соглашений о рассрочке платежа на общую сумму более 200 000 евро. В эту сумму включены все возвратные требования с рассрочкой платежа вместе за 2020 год, не только те, которые возникли из-за случаев с применением насилия”, — уточнила Конт. Если требуемая к возврату сумма не будет получена, Больничная касса обращается в суд. В прошлом году мы подали 142 иска на общую сумму более 232 000 евро.
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