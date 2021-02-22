Больничная касса планирует взыскать с людей и медицинских учреждений несколько миллионов евро

Часто это происходит из-за того, что человек, ступая на путь мошенничества или злоупотребляя спиртными напитками, не отдает себе отчет в том, что позже, в результате несчастного случая или раскрытия обмана, необходимо будет возвращать как мошенническим способом полученные деньги на основании больничных листов, так и возмещать расходы Больничной кассы на лечение телесных повреждений пострадавшего, вплоть до возмещения медицинских счетов людей, получивших травмы в дорожно-транспортном происшествии.

Всего в 2020 году Больничная касса выставила 2 258 возвратных требований на общую сумму 1 738 465 евро.

Елена Конт, начальник отдела возвратных требований Больничной кассы, сказала, что имеются разные виды возвратных требовании а так же возможности востребования денег.

Например, одним из распространенных способов обмана Налогово-таможенного Департамента и Больничной кассы является декларирование социального налога и последующая его неуплата. Больничная касса рассчитывает, например, компенсацию по нетрудоспособности и пособие по беременности и родам на основании суммы изначально декларированного работодателем социального налога.

”Часто случается, что работодатель декларирует социальный налог за своего работника, но на самом деле не выплачивает его позже. При этом, если работник находится на больничном, он будет получать за него компенсацию от Больничной кассы. Компенсация рассчитывается на основании декларированного работодателем социального налога. Если Налогово-таможенный Департамент обнаруживает, что работодатель на самом деле не должен был декларировать социальный налог, выносит соответствующее решение и исправляет данные в регистре трудовой занятости, то у нас также появляются основания для взыскания неоправданно выплаченных компенсаций по больничному листу”, — сказала Конт. ”Также Больничная касса участвует в качестве потерпевшей стороны в уголовных делах, потому что не всегда можно вернуть деньги в административном порядке. Взыскание денег, полученных в результате мошенничества — это не только наша законная обязанность, но и вопрос принципа, так как, получая обманным путем деньги, предназначенные для лечения людей, мошенники лишают средств на лечение тех, кто действительно мог бы получить медицинскую помощь”, — добавила она.