Больничная касса начнет оплачивать больничный с первого дня, но возможны задержки

Больничная касса просит у людей терпения — выплаты начнутся при ближайшей возможности.

Чтобы оплачивать все первые три дня больничного нужно, чтобы Рийгикогу подтвердил дополнительный бюджет, ведь соответствующее распоряжение правительства уже имеется.

Как только это будет сделано, Больничная касса сразу же сообщит, когда начнутся выплаты.

Обычно Больничная касса выплачивает деньги за проведенные на больничном дни в течение пары дней после его окончания. Сейчас выплаты могут задержаться дольше среднего, но не больше 30 календарных дней.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!