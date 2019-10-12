Более половины студентов хотят продолжать заниматься летом продажами книг в США

Минувшим летом в США продавать вразнос образовательные книги отправились 374 эстонских студента, причем более половины из них решили, что хотят продолжить продавать книги и следующим летом. Многие из них теперь будут выступать в роли руководителей команд.

”Минувшим летом за три месяца наши студенты продали книг более, чем на 10 миллионов долларов, а то, что столь многие желают продолжить участие в программе и в следующем году, непременно еще заметнее повысит качество продаж, — порадовался представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк. — Если в среднем впервые занимающийся продажами студент зарабатывает за лето 6500-7000 долларов, то каждый последующий год с ростом опыта увеличивается и сумма заработка. На четвертый год работ заработок студента в среднем начинается уже от 21 000 долларов”.

Кукк подчеркнул, что важным аспектом является именно то, что сначала каждый будущий продавец проходит основательное обучение и объемный инструктаж, разработанные за более чем 160 лет работы предприятия. ”Осенью и весной каждый студент получает около 100 часов обучения под руководством лучших в мире специалистов. Например, в декабре поделиться знаниями к нам приедет продавец номер 1 в США — сам Дастин Хиллз”, — отметил Кукк, добавив, что обычно за участие в таких курсах приходится платить тысячи евро.