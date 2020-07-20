Более половины работодателей в ближайшие месяцы продолжат использовать возможность удаленной работы

В результате исследования выяснилось, что до объявления особого положения возможность дистанционной работы предоставлялась немногим меньше, чем на каждом четвертом предприятии (23 %), однако в последние месяцы большинство работодателей (76 %) предлагали работникам возможность работать из дома. А 29 % предприятий во избежание рисков для здоровья направили на удаленную работу всех своих работников. В ближайшие месяцы гибкую организацию труда планируют продолжать более половины, т. е. 56 % работодателей.

Предоставлять возможность дистанционной работы в основном планируют те предприятия, которые и раньше использовали удаленную работу. Однако особое положение позволило улучшить условия для удаленной работы и в тех организациях, где гибкой организации труда раньше не было. Почти на каждом четвертом предприятии (23 %), где возможность удаленной работы раньше не использовалась, в ближайшие месяцы планируется и далее предоставлять возможность гибкой организации труда.

”В ходе исследования выяснилось, что, по словам работодателей, помимо заботы о здоровье работников, гибкая организация труда позволит улучшить имидж работодателя и нанять более квалифицированных работников, — прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Кроме того, предоставление большей ответственности и свободы повысит мотивацию работников и продуктивность работы, а также освободит руководителя от проверки присутствия на рабочем месте”.

”По словам работодателей, основным фактором, препятствующим предоставлению возможности удаленной работы, является привычка, а именно то, что на предприятии не привыкли так работать, — добавил Хенри Аувяэрт. — Также есть опасения, что дистанционная работа потребует больших технологических инвестиций”.

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер добавила, что в не привыкших к удаленной работе организациях в этом видят больше рисков, чем возможностей. ”Например, боятся, что дистанционная работа вызовет у некоторых членов команды напряженность в связи с чувством несправедливости, и управлять людьми станет намного сложнее”.