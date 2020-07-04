04.07.2020, 13:50
Более половины предприятий не подали к 1 июля годовой отчет
Но они и не должны были: в этом году из-за пандемии коронавируса крайний срок был передвинут с 30 июня на 31 октября, пишет dv.ee.
Но они и не должны были: в этом году из-за пандемии коронавируса крайний срок был передвинут с 30 июня на 31 октября, пишет dv.ee.
Акционерные общества (AS), общества с ограниченной ответственностью (OÜ), полные товарищества (TÜ) и коммандитные товарищества (UÜ) получили право в этом году предоставлять отчёты о хозяйственной деятельности за 2019 год не к 30 июня, как это обычно было в прошлые годы, а к 31 октября. Причина — пандемия коронавируса.
В итоге только 37% подали к 1 июля годовой отчет.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Зачем ставить стакан с солью в микроволновку
К одежде липнут мелкие ворсинки? Простой трюк избавит от проблемы
Простой трюк с пластиковыми окнами и вы забудете о конденсате
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова