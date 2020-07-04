Более половины предприятий не подали к 1 июля годовой отчет

Акционерные общества (AS), общества с ограниченной ответственностью (OÜ), полные товарищества (TÜ) и коммандитные товарищества (UÜ) получили право в этом году предоставлять отчёты о хозяйственной деятельности за 2019 год не к 30 июня, как это обычно было в прошлые годы, а к 31 октября. Причина — пандемия коронавируса.

В итоге только 37% подали к 1 июля годовой отчет.