04.07.2020, 13:50

Более половины предприятий не подали к 1 июля годовой отчет


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Более половины предприятий не подали к 1 июля годовой отчет
Foto: Ester Vaitmaa

Но они и не должны были: в этом году из-за пандемии коронавируса крайний срок был передвинут с 30 июня на 31 октября, пишет dv.ee.

Акционерные общества (AS), общества с ограниченной ответственностью (OÜ), полные товарищества (TÜ) и коммандитные товарищества (UÜ) получили право в этом году предоставлять отчёты о хозяйственной деятельности за 2019 год не к 30 июня, как это обычно было в прошлые годы, а к 31 октября. Причина — пандемия коронавируса.

В итоге только 37% подали к 1 июля годовой отчет.

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