Более четверти жителей Эстонии не верят, что когда-нибудь выйдут на пенсию

Более пессимистичными оказались молодые люди, мужчины и русскоговорящие люди. 35% людей в возрасте от 17 до 36 лет не верят, что они когда-нибудь выйдут на пенсию. Этот же показатель среди 37-60-летних составил 23%. 29% мужчин и 22% женщин не верят, что они выйдут на пенсию. В выход на пенсию не верят 35% русскоязычных людей и 24% людей, чьим родным языком является эстонский.

Среди тех, кто верит в выход на пенсию, 33% считает, что это произойдет после 70-летнего возраста, то есть на семь лет позже нынешнего официального пенсионного возраста; 13% считает, что они выйдут на пенсию в возрасте 66-69 лет.

”Эти результаты можно рассматривать с нескольких позиций. По всей видимости, есть люди, сами не планирующие или не желающие выходить на пенсию, но с большой вероятностью среди ответивших есть и те, кто считает, что в будущем пенсионный возраст будет настолько повышен, что они просто до него не доживут”, — прокомментировал член правления Luminor Pensions Estonia Мартин Раясалу.

Согласно данным исследования, крайне мало жителей Эстонии считают нынешнюю пенсионную систему правильной. С этим утверждением согласилось всего 7% респондентов. И всего 3% считает, что эстонская пенсионная система покроет их нужды в пенсионном возрасте. По сравнению с исследованием Luminor двухгодичной давности, эти показатели немного улучшились: тогда 2% населения пенсионная система казалась справедливой и покрывающей потребности в пенсионном возрасте.

Среди тех, кто верит в свой выход на пенсию, 11% считают, что нынешняя система покроет их потребности на пенсии.